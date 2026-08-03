Оккупанты атаковали Чернигов и Запорожье: есть раненые

В понедельник, 3 августа, российская оккупационная армия продолжает наносить удары по прифронтовым регионам Украины. Под вражеской атакой оказались Чернигов и Запорожье.

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В результате обстрелов в обоих областных центрах пострадали люди. Об этом сообщили глава Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Чернигов

Информацию о том, что Чернигов оказался под российским ударом, Брижинский опубликовал в 10:17.

"Враг атакует город с помощью БПЛА. В результате атаки повреждено одно из предприятий города. На месте попадания возник пожар", – написал он.

Впоследствии чиновник уточнил, что, по предварительным данным, есть один пострадавший, получивший осколочные ранения. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до двух человек.

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В комментарии "Суспильному" генеральный директор Черниговского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Даниленко сообщил, что один из пострадавших, около 50 лет, находится в тяжелом состоянии. Мужчину с минно-взрывной и осколочной травмами доставили в Черниговскую областную больницу.

Еще одного раненого, примерно 60-летнего мужчину с осколочными ранениями головы, госпитализировали в Черниговскую районную больницу.

Нападение на Запорожье

О нападении на одну из заправок Запорожья, в результате которого пострадали 3 человека, Федоров сообщил в 11:44.

"Три человека пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье. Российский дрон атаковал одну из АЗС в областном центре. Находившиеся неподалеку гражданские женщины пострадали от взрыва", – говорится в сообщении.

Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 3 августа оккупанты также нанесли удары по Чернигову и Запорожью. В результате обстрелов в обоих областных центрах пострадали люди. Часть из них госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь.

Как писал OBOZ.UA, 2 августа российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, поразив жилую застройку управляемыми авиабомбами. В результате атаки есть погибший, также сообщается, что ещё 31 человек пострадал.

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