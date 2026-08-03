Вражеские самолеты в воздух просто не поднимутся: Нарожный назвал способ борьбы с Ту-95 и Ту-160

В ночь на 30 июля страна-агрессор Россия совершила очередную масштабную атаку на Украину. Враг запустил 74 ракеты различных типов и 284 ударных БПЛА. В частности, пуски ракет Х-101 осуществляли самолеты стратегической авиации, взлетевшие с аэродрома "Оленья" в Мурманской области и "Украинка" на Дальнем Востоке. Возможна ли еще одна операция по типу "Паутины", когда было уничтожено более 40 самолетов агрессора? Поможет ли в борьбе с ними украинская авиация? Как сделать так, чтобы вражеские самолеты лишились возможности взлетать?

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На эти вопросы в эксклюзивном интервью OBOZ.UA ответил военный эксперт Павел Нарожный.

– На этот раз для атаки на Украину враг задействовал стратегическую авиацию – Ту-95МС и Ту-160, взлетевшие с аэродромов "Оленья" и "Украинка". Первый находится на расстоянии около 2 тысяч километров от Украины, второй – 6 тысяч километров. Считаете ли вы, что Украина может организовать нечто вроде новой операции "Паутина", чтобы уничтожить эти средства стратегической авиации врага?

– Точную копию этой операции повторить уже будет невозможно. Почему так? Потому что в той операции мы воспользовались тем, что враг не был готов к такого рода действиям. Мы использовали FPV-дроны с управлением через 4G. То есть в дронах стояли SIM-карты российских или западных операторов, использовался роуминг, локальная связь и т. д. Но сейчас россияне начали глушить мобильный интернет, ввели "белые списки" разрешенных сайтов. Интернет есть, но скорость снижена до минимума, чтобы нельзя было передавать видеосигнал. Именно поэтому повторить абсолютно идентичную операцию "Паутина" практически невозможно с технической точки зрения.

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Но, возможно, будет какая-то другая операция, которая будет реализована какими-то другими методами. Наши специалисты всегда очень креативно подходят к этим вопросам. Если отвлечься от "Паутины", можно вспомнить, что по Крымскому мосту трижды наносили удары, и все три были разными. Однажды взорвали грузовик на автомобильной части моста, затем был задействован подводный дрон, который нанес удар по опоре моста, а затем было проведено подводное минирование опор. Итак, мы видим, что украинцы постоянно меняют подходы.

– Интересно также, что вражеские самолеты Ту-95МС, летевшие с аэродрома "Оленья", совершали посадку на транзитной базе в Энгельсе или Дягелеве. И это гораздо ближе к территории Украины, чем, например, Мурманская область – около 500 и 700 километров от границы. Можно ли их уничтожать именно здесь?

– Если или когда у нас появятся баллистические ракеты, тогда это можно будет сделать.

Но здесь опять-таки возникает вопрос: какие именно баллистические ракеты и смогут ли они долететь до "Энгельса". Наш производитель Fire Point заявляет, что дальность его ракет составит 900 километров, следовательно, до "Энгельса" этой ракетой мы точно сможем долететь.

Но здесь также вопрос времени и реакции. Ту-95 – это огромный самолет. На всех базах в Мурманской области они стоят под открытым небом, потому что построить ангар для такого самолета требует огромных усилий. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Возможно, он по размеру как футбольное поле или даже больше. Построить для него подземное укрытие, где все будет забетонировано, без каких-либо колонн и т. п. – практически нереально.

Поэтому представим себе ситуацию: самолет приземлился на аэродроме "Энгельс", его заправляют топливом, стоят какие-то топливозаправщики и т. д. И в этот момент наши специалисты из ракетных войск и артиллерии заряжают ракету, пусковая установка производит выстрел. Скорость этой ракеты Fire Point не раскрывает, но давайте представим, что она примерно такая же, как у "Искандера-М", а это три скорости звука, то есть где-то три тысячи километров в час. В таком случае наша ракета пролетит эти 500 километров за 3–5 минут.

У россиян есть система раннего оповещения, они увидят этот запуск на радарах большого радиуса действия или благодаря спутниковой разведке и поймут, что сейчас баллистическая ракета может ударить по аэродрому. Они объявят воздушную тревогу, и после этого у летчиков будет три минуты, чтобы подняться в воздух. На самом деле это очень мало. Тем более что мы понимаем: речь идет о моменте, когда происходит заправка.

Итак, если у нас будут баллистические ракеты, я думаю, мы реально сможем поражать такие самолеты.

– А как насчет нашей авиации, тех же F-16? Какую роль они могут сыграть в плане уничтожения самолетов стратегической авиации России?

– Не могут. F-16 – это многоцелевой самолет, способный нести огромное количество различного вооружения. Это могут быть, например, крылатые ракеты. Весь ассортимент для F-16 – это более 500 единиц различного вооружения. Единственное, чем они теоретически могут сбить вражеские самолеты на таком расстоянии, где происходит запуск, – это исключительно крылатые ракеты, причем не в воздухе, а с земли.

Есть такая ракета европейского производства "Meteor", ее дальность составляет 200 километров. Есть также аналогичная американская ракета AIM-120 в модификации с дальностью до 200 километров. Однажды наши Военно-воздушные силы публиковали фотографию нашего F-16 с очень похожей ракетой.

Но россияне знают об этих наших ракетах с дальностью 200 километров и на такое расстояние не подходят. Точнее, если они зайдут на расстояние 200 километров от теоретического места запуска ракеты, то лишь на время, необходимое для того, чтобы развернуться и улететь.

Сбить самолет в воздухе мы не сможем. Это очень маловероятно. Более вероятно уничтожение таких самолетов на земле. Но это очень прямолинейный путь, тогда как мы действуем асимметрично. Каким образом?

Например, Ту-95 – это самолет, который разрабатывался ещё в 1960-х годах. Да, с тех пор его модернизировали, устанавливали новые двигатели, новую электронику, но все равно это устаревший самолет, очень древний. У россиян сейчас нет производства запчастей для двигателей. А эти двигатели для Ту-95 – это стратегический ресурс, ведь новые их уже не производят. Именно поэтому старые Ту-95 каннибализируют, то есть разбирают, чтобы те, что остались, продолжали летать.

Поэтому лучший вариант ответа – наносить удары по наземным объектам, по складам запчастей, по самолетам, даже по тем, которые уже разбирают на запчасти. Недавно был случай, когда наш дрон долетел и нанес удар по Ту-95. На спутниковых снимках видно, что произошло поражение – у него отвалился хвост, и он так и стоит, развалившись на две половины.

У россиян также остаются самолеты Ту-160. Это самолеты 1980-х годов производства, гораздо более новые, сверхзвуковые. Но у них есть одна очень большая уязвимость – это топливо. Для них используется керосин специальной марки, чтобы он не загустевал при движении на больших скоростях при низкой температуре. И этот вид топлива производится лишь на трех российских НПЗ (Саратовский, Орский и Ангарская нефтехимическая компания, – Ред.). Нигде в мире таких производств больше нет, ведь это топливо имеет столь узкое применение.

То есть нужно уничтожать эти НПЗ, склады с топливом – и Ту-160 останется на земле. Поэтому правильный ответ – не сбивать российские самолеты в воздухе ракетами, не наносить по ним удары баллистическими ракетами на полях и аэродромах, а уничтожать объекты ВПК, уничтожать логистику, производство топлива, транспортировку топлива, хранение топлива. И тогда эти самолеты в воздух просто не поднимутся.