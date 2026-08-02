О преступном характере российских ударов уже всё, что можно и нельзя, сказано. Реплика министра обороны Польши о неимоверно тяжёлой ночи для польской ПВО – это без комментариев.

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Что с нашей стороны?

2. Во-первых, поражён порт Тамань. Значительное задымление хорошо видно из Анапы. Характер повреждений покажут спутники, на территории порта несколько очагов возгорания.

Это непростая цель, потому что де-факто входит в район обороны моста через Керченский пролив, а также имеет дополнительные инструменты защиты.

Во-вторых, в Ростовской области в направлении на Таганрог поражены 2 средства обнаружения из состава российской ПВО:• РЛС "Небо-СВУ";• Трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2".

Демонтаж системы ПВО в Ростовской области выходит на "крымские" темпы.

В-третьих, воспламенились очередные склады Wildberries – в районе Пензы и в Сарапуле (Удмуртия). Пару дней назад Сарапул заволновался преждевременно, теперь это исправили. В рутинном режиме отрабатывались объекты в Крыму и на других ВОТ.

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3. Что касается Wildberries. Таксть, для ощущения времени и динамики.

Технически можно говорить о 2 отрезках, начиная с 18 июля, когда стартовала кампания по демонтажу поставок разного добра в российскую армию через крупнейший российский маркетплейс.

На первом отрезке (18-25 июля):• Уничтожены 5 объектов – в Электростали (Московская область), Краснодаре, Невинномысске (Ставропольский край), Санкт-Петербурге/Ленинградской области (2), Симферополе.• Повреждены или прерывали работу 4 объекта – Котовск (Тамбовская область), Коледино (Московская область), Воронеж, Екатеринбург.

Очевидно, проведена некоторая оценка, на втором отрезке (с 28 июля) уже воспламенились объекты в Рязани, Пензе и Сарапуле (Удмуртия).

Итого: за неполные 2 недели сгорели дотла 8 крупных объектов Wildberries. Остальные вынуждены усилить меры безопасности, что сказывается на темпах обработки грузов, плюс начался отток кадров.

Сюжет с Wildberries заслуживает, чтобы расписать его подробно. Пока основная идея – без путинской "СВО" российский крупный бизнес мог бы процветать. Но выбрал соглашательство с преступником. Теперь будет вынужден принять на себя все риски войны.

Потому что не только косвенно (в виде налогов в российскую казну), но и прямо (отправляя сотрудников в армию, оказывая различную поддержку оккупантам, используя ворованное на ВОТ сырьё и т.д.) является соучастником агрессии.