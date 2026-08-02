В Тамани сгорели 12 резервуаров с нефтью: "Мадяр" рассказал об успешных ударах "Птиц"

Украинские военные продолжают серию успешных атак беспилотниками по целям страны-агрессора. В частности, в Тамани (Краснодарский край РФ) сгорели 12 резервуаров с нефтью.

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Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" рассказал об удачных ударах. Отмечается, что также были поражены четыре нефтеперерабатывающих завода в России и морской терминал.

"Уничтожение СБС нефтеналивных судов на болотах продолжается без перерыва. В течение 4 суток в оперативной и стратегической глубине противника, помимо энергоузлов, единичных лоханей теневого флота и кустов фиолетовых диких ягод пилотами СБС результативно отработаны 4 НПЗ и морской терминал Тамань", – говорится в сообщении.

Он добавил, что кадры объективного контроля широко освещаются ТГ в каналах осинт, поэтому "ни смысла, ни времени возиться с нарезками нет".

В частности, были атакованы:

– НПЗ "Башнефть" ( Уфа, Башкортостан, РФ), 02.08.26, 1 ОЦ СБС.

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– НПЗ "Саратовский", 02.08.26, 1 ОЦ СБС, 412 обр СБС с другими составляющими СОУ.

– 31.07 НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" ( Волгоград, РФ) – 1 ОЦ СБС, 414-я обр СБС совместно с СБУ и ГУР

– 30.07 Морской терминал "Тамань" ( ВОЛНА, Краснодарский край, РФ) – 1 ОЦ СБС, 413 ОП "Рейд" СБС совместно с СБУ.

– 30.07 НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (Пермский край, РФ), 1 ОЦ СБС.

"Вчастности, на терминале "Тамань" уничтожено 12 резервуаров по 5 тыс. тонн каждый (это объем известной горючей жидкости, эквивалентный 1000 железнодорожным цистернам). Площадь пожара составила более 17 000 кв. метров. Степень пригодности 4 НПЗ выясняется", – рассказал "Мадяр".

Он также добавил, что уже длительное время освещает в основном операции вокруг Крыма, что не свидетельствует об отсутствии подразделений СБС в стратегической глубине, результаты операций которых обычно обнародует Генштаб.

Справка

"Таманьнефтегаз" включает терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов и нефтяной терминал общей пропускной способностью 19,9 млн тонн в год. Они предназначены для перегрузки грузов, прибывающих по железной дороге, на морской транспорт.

Черноморский порт Тамань – один из крупнейших на юге России. Совокупная мощность превышает 90 млн тонн грузооборота в год.

Ранее он уже подвергался атакам БПЛА в феврале 2026 года.

В воскресенье, 2 августа, "Птицы Мадяра" успешно атаковали энергетические объекты россиян на временно оккупированных территориях Украины. За 72 часа дроновым пилотам удалось поразить 13 энергоузлов.

Напомним, что 30 июля военные Сил беспилотных систем ВСУ нанесли новые удары по военным объектам российских оккупантов в Крыму, Донецкой области и Ростовской области. Среди пораженных целей — база беспилотных катеров, площадка запуска дронов-камикадзе "Шахед" и несколько элементов противовоздушной обороны.

Кроме того, бойцам Сил беспилотных систем ВСУ удалось поразить десять электроподстанций на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Луганской областей. Успешные удары по энергетической инфраструктуре были нанесены в течение 28–29 июля.

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