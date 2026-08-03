'Захватчикам не будет места': морские дроны Magura с FPV поразили два радиолокационных объекта оккупантов в Крыму. Видео

Украинские защитники провели новую успешную операцию во временно оккупированном Крыму с использованием морских платформ Magura, оснащенных FPV-дронами. В результате были поражены два важных радиолокационных объекта российских оккупантов.

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Эксклюзивные кадры были опубликованы в Telegram-канале Главного управления разведки. Там подчеркнули, что отныне морские дроны способны эффективно уничтожать врага не только на воде, но и на суше.

"Специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма – поразили машину управления из состава комплекса РЛС "Подлет", а также вражескую систему распознавания "свой-чужой" – радиолокационный запроситель (РЛЗ) "Пароль-4", – говорится в сообщении.

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У оккупантов не будет безопасного места в Крыму

Операция была проведена в конце июля. Бойцы ГУР поразили вражескую технику с помощью новейших морских платформ Magura, оснащенных FPV-дронами. Это позволило успешно нанести удары по наземным военным объектам российских оккупантов в Крыму.

"Отныне наши "Магуры" угрожают российским оккупантам и на суше – это кардинальный перенос борьбы в другую плоскость", – убежден командир "Group 13" с позывным "Тринадцатый".

По его словам, такие операции демонстрируют, что российским войскам не удастся чувствовать себя в безопасности ни в акватории Черного моря, ни в воздушном пространстве, ни на территории оккупированного полуострова.

Боевые успехи Group 13 в Черном море

В ГУР подчеркнули, что с начала полномасштабной войны операторы спецподразделения Group 13 достигли значительных результатов в Черном море. На их счету:

– уничтожение девяти и повреждение ещё пяти российских кораблей;

– уничтожение трех вражеских вертолетов и повреждение еще одного;

– уничтожение двух истребителей российского Черноморского флота.

Как писал OBOZ.UA, операторы БПЛА ГУР МО Украины в тылу противника на юге поразили российский комплекс "Панцирь", станцию "Форпост" и катер оккупантов "Сарган", нанеся врагу ущерб на сумму более 20 млн долларов. Защитники провели операцию в ночь на 30 июля.

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