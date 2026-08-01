ЗРК "Панцирь-С1", катер "Сарган" и не только: беспилотники ГУР Минобороны нанесли удар по технике оккупантов на юге Украины. Видео

Операторы БПЛА Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают активную и зрелищную "демилитаризацию" российской оккупационной армии. Особое внимание они уделяют вражеским объектам на территории оккупированного Крыма и части Херсонской области.

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В тылу противника на юге Украины разведчики поразили российский комплекс "Панцирь", станцию "Форпост" и катер оккупантов "Сарган" нанеся врагу ущерб на сумму более 20 млн долларов. Подробности и видео ударов показали в ГУР.

За одну ночь враг потерял технику на сумму более 20 млн долларов

Удары, стоившие агрессору десятки миллионов долларов, пилоты БПЛА из Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины нанесли в ночь на 30 июля.

Тогда на юге Украины были поражены три сверхдорогие вражеские цели.

В ту ночь благодаря меткости украинских разведчиков армия РФ потеряла:

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории Херсонской области;

на временно оккупированной территории Херсонской области; катер проекта 1100М "Сарган" в Керчи (ВОТ АР Крым);

в Керчи (ВОТ АР Крым); наземную станцию управления БПЛА "Форпост" в Евпатории (ВОТ АР Крым).

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Несмотря на относительно небольшой список пораженных целей, потери противника от их уничтожения зашкаливают.

"Ориентировочная стоимость российской ЗРГК "Панцирь-С1" составляет около 15 млн долларов, а вражеского скоростного патрульного катера "Сарган" — около 6 млн долларов. Таким образом, за ночь специалисты ГУР нанесли московитам ущерб на сумму более 20 миллионов долларов", — подчеркнули в ГУР.

Утром 1 августа OBOZ.UA сообщал, что ночью Силы обороны поразили в Крыму склад беспилотных катеров оккупантов, а также ряд других целей. О них подробнее сообщали в Генштабе ВСУ.

Также сообщалось, что ночью в Севастополе вспыхнули пожары после украинских ударов по позициям РЭБ и ПВО оккупантов, горело также и в Керчи.

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