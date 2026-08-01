В Севастополе вспыхнули пожары после украинских ударов по позициям РЭБ и ПВО оккупантов, пожары также наблюдаются в Керчи

Во временно оккупированном Севастополе после ударов по позициям российских подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны вспыхнули пожары. Также возгорания зафиксировали в Керчи на территории воинских частей.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на данные спутниковой съемки. По словам очевидцев, во временно оккупированном Севастополе ночью прозвучало восемь взрывов.

В Севастополе пожары возникли после ударов по двум военным объектам российских оккупационных сил. Речь идет о 475-м отдельном центре РЭБ Черноморского флота РФ на мысе Фиолент и позиции подразделения ПВО в районе высот Кая-Баш.

На вооружении 475-го отдельного центра РЭБ Черноморского флота РФ находятся комплексы РЭБ "Мурманск-БН", мобильные системы "Красуха-2" и "Красуха-4", а также станции помех "Житель" и "Инфауна".

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Кроме того, в Керчи пожары возникли на территории 1630-го отдельного путевого железнодорожного батальона ( военная часть 98546 ВС РФ), рядом с неизвестной воинской частью.

Ссылаясь на слова очевидцев, "Крымский ветер" отмечает, что стрельба и взрывы в Керчи и окрестностях с перерывами продолжались всю ночь. Кроме того, стрельба в районе Керченского моста раздалась в 07:36.

Напомним, в ночь на 1 августа Силы обороны нанесли удар по складу беспилотных катеров оккупантов во временно оккупированном Крыму. Также под ударами оказались железнодорожные мосты на временно оккупированных территориях юга Украины.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что накануне Украина нанесла удар по Волгоградскому НПЗ и морскому терминалу в Краснодарском крае РФ.

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