Силы обороны поразили склад беспилотных катеров оккупантов в Крыму: подробности атаки

В ночь на 1 августа силы обороны нанесли удар по складу беспилотных катеров оккупантов во временно оккупированном Крыму. Также под ударами оказались железнодорожные мосты на временно оккупированной территории юга Украины.

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Было поражено и подразделение РЭР Черноморского флота РФ, а также ряд других важных объектов противника. Подробности сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Силы обороны нанесли удары по объектам противника на ВОТ

В Генштабе заявили, что в ночь на 1 августа 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника.

В частности, был поражён склад морских беспилотных катеров в районе Черноморского (АР Крым).

"Склад используется для хранения, подготовки и технического обслуживания морских беспилотных катеров, которые противник применяет для выполнения боевых и специальных задач в Чёрном море", – подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, были нанесены удары по железнодорожному мосту "Сиваш" в районе Чонгара, соединяющему временно оккупированные территории Херсонской области с оккупированным Крымом.

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А на самом полуострове был поражён железнодорожный мост в районе Владиславовки.

"Оба моста являются важными элементами военной логистики противника и используются для переброски личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств между временно оккупированным Крымом и другими ВОТ на юге Украины", – заявили в ГШ.

Кроме того, в Севастополе под украинский удар попало подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ.

Также были поражены ремонтно-восстановительная база в районе Первомайского (АР Крым), склад материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Токмака Запорожской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ", – подытожили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Украина нанесла удар по Волгоградскому НПЗ и морскому терминалу в Краснодарском крае РФ.

Также президент Украины Владимир Зеленский озвучил цифры потерь Украины и России в войне.

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