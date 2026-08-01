Российское командование лжет Путину об успехах на севере Украины на фоне контрнаступления Сил обороны – ISW

Военное командование РФ вводит в заблуждение российского диктатора Владимира Путина относительно ситуации на фронте в Украине. В частности, ему докладывают о "победах" на севере Украины, которых на самом деле нет.

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Более того, пока Путин слушает сказки российских генералов о "продвижении" оккупационных войск по всей линии фронта, Силы обороны активно контратакуют, в частности в северных районах Украины. О разрыве между реальностью и отчетами российского генералитета рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Российские генералы лгут Путину

Аналитики отметили, что командиры российской группировки войск "Север" и их высшее руководство лгут Путину о масштабах российских "побед" на севере Украины. В частности, это делается для создания иллюзии активного продвижения оккупационных войск по всей линии фронта, которая почти два года остается практически неизменной.

В российском оперативном командовании "Север" 29 июля заявили о якобы захвате населенного пункта Новая Сечь в Сумской области. Уже на следующий день там "захватили" Малую Слободку и Могрицу, а также Вировку в Харьковской области.

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И такие заявления там делают практически нон-стоп как минимум с 22 июля: каждый день сообщают об "освобождении" как минимум одного населенного пункта на участке фронта, охватывающем Сумскую область, север Харьковской области и Великобурлукское направление.

"Увеличение количества заявлений российского верховного командования о продвижении на севере Украины примечательно, поскольку ISW не наблюдает признаков того, что российские войска провели необходимое количество передислокаций сил, концентрации техники или усиленных наступательных операций, соответствующих объему территории, которую они, как утверждают, захватили в последние дни", – подытожили аналитики.

Для создания иллюзии масштабных продвижений российское командование прибегает к использованию различных информационных инструментов.

По словам представителя 16-го армейского корпуса ВСУ, российские войска передислоцировали подразделения 34-й отдельной мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия ВС РФ) с Сумского направления на Великобурлукское после продвижения украинской армии в этом районе

Кроме того, российские войска недавно начали редкое механизированное наступление вблизи Артильного (к северо-востоку от Великого Бурлука) и спешили пехоту, хотя ситуация на поле боя не изменилась настолько, чтобы российские войска могли надежно разместить механизированную технику в килзоне или на передовой.

На эти шаги российские генералы пошли, в частности, для создания иллюзии продвижения.

"Российская пехота продолжает выполнять миссии по инфильтрации в зоне ответственности УВ "Север", а военнослужащие продолжают снимать видео и использовать искусственный интеллект для изменения или создания кадров с российскими солдатами, держащими флаги в населенных пунктах, куда российские войска могли проникнуть лишь для того, чтобы заявить об их захвате", – подчеркнули в ISW.

Аналитики также дополнительно отметили, что небольшие передислокации российских войск ниже полкового эшелона для оборонительных операций, небольших и редких механизированных штурмов, миссий по инфильтрации, видео с поднятием флагов и кадры, обработанные искусственным интеллектом, в частности, не заменяют фактического продвижения и не означают доктринального контроля над местностью.

Кремль использует фейковые "победы"

Впрочем, Кремль использует эти преувеличенные заявления о продвижении в рамках своих постоянных усилий в когнитивной войне, чтобы ложно представить российские войска как продвигающиеся по полю боя и убедить партнеров Украины отказаться от своей поддержки.

При этом преувеличение "успехов" принимает гротескные формы.

За последние дни серией громких заявлений о "достижениях" на фронте отличились не только в ГВ "Север", но и в российском минобороны. Глава этого ведомства Андрей Белоусов 30 июля назвал "стратегическим успехом" заявленный захват села Могрица с довоенным населением около 850 человек.

А командующий ГВ "Север" Евгений Никифоров ещё 3 июля проводил "брифинг" для Путина и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова – тот самый, сообщение о котором Кремль распорядился выпустить аккурат перед телефонным разговором диктатора с президентом США Дональдом Трампом.

Тогда Никифоров и Герасимов сильно преувеличили российский прогресс на севере Украины и в других районах театра военных действий по состоянию на 3 июля, что, как подчеркнули в ISW, для российской армии уже давно стало привычной практикой. То же самое Герасимов и российские командиры делают как минимум раз в месяц, начиная с января этого года.

"Кремль, вероятно, использует эти встречи в рамках целенаправленной информационной кампании, чтобы убедить Соединённые Штаты и другие западные государства в том, что война России идёт настолько успешно, что Запад должен просто оставить Украину, тем самым позволяя России продолжать вести войну против Украины с меньшей материальной и технологической поддержкой, что потенциально облегчило бы некоторые трудности ее военных усилий", – говорится в материале.

Сейчас, продолжают аналитики, Москва как никогда ранее заинтересована в том, чтобы её когнитивные усилия принесли плоды. Российские войска на фронте находятся в всё более тяжелой ситуации, они несут значительные потери на фоне сокращения числа новобранцев, которых удается вербовать в РФ.

В настоящее время российские чиновники создают условия для возможного принудительного призыва резервистов, а все углубляющиеся экономические проблемы, дефицит топлива и цензурные кампании вызывают растущее недовольство среди российского общества.

"Кремль приложил значительные усилия, чтобы скрыть эти проблемы как от своего населения, так и от западных правительств, на которые он пытается оказать влияние, и преувеличенные заявления о продвижении, в том числе те, которые российские чиновники повторяют непосредственно западным лидерам, являются частью этого "фасада", – пояснили в ISW.

Россия не добилась успехов на севере Украины

Ни одно из имеющихся доказательств, подчеркнули аналитики, не подтверждает заявленные российским военным командованием "продвижения" оккупационной армии на севере Сумской и Харьковской областей.

Украинская группировка войск "Север" уже опровергала заявления Минобороны РФ о якобы захвате Малой Слободки и Могрицы в Сумской области, назвав их частью более широких информационных усилий противника.

А в группировке войск "Курск" опровергли российские утверждения о захвате Новой Сечи: населенный пункт, как и прежде, находится под полным контролем украинских воинов.

Вынуждены были выступить с опровержением российской лжи и в 16-м армейском корпусе: там заявили, что россияне лгут о контроле над Белым Колодезя в Харьковской области, хотя российская пехота начала проникать в село и окружающие его леса.

В 16-м АК также опровергли российский контроль над Юрченковым, расположенным к юго-западу от Белого Колодезя.

А украинские журналисты из Харьковской области обнаружили, что в качестве доказательства "захвата" Белого Колодезя россияне обнародовали видеозаписи, созданные или измененные с помощью ИИ: речь идет о кадрах с российским оккупантом с триколором на окраине села.

В 14-м армейском корпусе отметили, что, вопреки российским заявлениям, Силы обороны продолжают контролировать Казачью Лопань в Харьковской области, хотя российские штурмовики проникают в село.

В 16-м АК отметили, что россияне до сих пор полностью не захватили Артильное. Следовательно, добавляют в ISW, вряд ли они контролируют также Ивашкино, расположенное к западу от Артильного – несмотря на то, что в минобороны РФ заявили об "освобождении" Артильного и Ивашкино еще 22 и 24 июля соответственно.

Не помогло россиянам закрепиться в Артильном и Ивашкином и российское механизированное наступление 29 июля.

Силы обороны проводят контратаки

Пока Путин слушает рассказы своих генералов о несуществующих победах – Силы обороны проводят контратаки в некоторых районах на севере Украины.

Ранее украинские военные заявили (а в ISW подтвердили) об освобождении Одрадного (к востоку от Великого Бурлука). Этот населенный пункт, по мнению аналитиков, находился под контролем Украины еще по состоянию на 15 мая.

Опубликованные 30 июля геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что украинские войска провели механизированное наступление к северо-востоку от Хатнего (к северо-востоку от Великого Бурлука).

Российские Z-блогеры также жалуются на успехи украинцев. Некоторые из них 31 июля сообщили о контратаках Сил обороны вблизи Новой Сечи, Могрицы, Иволжанского (к северу от города Сумы) и Писаревки (к северу от города Сумы), которые проводились, вероятно, с целью сдерживания россиян.

Известные российские военные блогеры в последнее время вообще опровергают официальную российскую версию ""реальности на земле" на севере Украины.

Один из них раскритиковал российских военных за использование ИИ для создания фейковых материалов о продвижении оккупантов – особенно на Великобурлуцком направлении. Он также возмутился продолжением практики отправки небольших групп российской пехоты в населенные пункты, не контролируемые российской армией, с тем чтобы они снимали видео поднятия триколоров там в качестве "доказательства" якобы "освобождения" этих сел и поселков.

Z-блогер осудил эту ложь как более широкую проблему, присущую российской военной культуре, и призвал к реформам во всех эшелонах.

С ним в дискуссию вступил другой российский пропагандист, заявив, что командир, отдавший приказ о создании роликов с помощью ИИ, якобы хотел сберечь человеческие ресурсы, что позиции в населённых пунктах, в отношении которых выпускались такие видео, не являются важными и что причиной их появления мог быть дефицит ресурсов, помешавший выполнить задачу.

Впрочем, оба российских блогера раскритиковали поддельные кадры как часть феномена "красивых репортажей", когда сообщения о ложных продвижениях препятствуют российскому тактическому и оперативному планированию и вынуждают российские подразделения тратить больше человеческих ресурсов на продвижение в более тяжелых условиях.

Источник, сообщающий о российской группировке войск "Север", прямо обвинил её командование в преувеличении своих претензий и заявлении о том, что любой населённый пункт, в который проникли российские войска, был фактически захвачен, даже если российские войска его не захватили и даже отступили.

Этот источник прямо поставил под сомнение, захватили ли российские войска Могрицу, Малую Слободку, Юрченково и Вировку, об "освобождении" которых в минобороны РФ заявляли 30–31 июля. Также этот канал утверждал, что российские войска даже не достигли Иволжанского (к северу от города Сумы), несмотря на заявление о его захвате в июне 2026 года.

"Примечательно, что заявления российского военного командования о продвижении настолько нереалистичны, что даже прокремлевские и связанные с Кремлем ультранационалистические блогеры критикуют за них российских командиров", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW объяснили, чем обусловлено изменение Россией тактики атак на Украину. В последнее время в ходе массированных ударов противника запускается все больше ракет на фоне сокращения количества ударных дронов.

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