Меньше дронов, больше ракет: в ISW объяснили, чем обусловлено изменение Россией тактики атак на Украину

В ночь на 30 июля российские войска устроили очередную массированную комбинированную атаку. При этом они запустили менее 300 ударных дронов и почти 80 ракет; ранее это соотношение в пользу БПЛА было значительно выше.

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Враг изменил тактику не просто так: Кремль видит в текущей ситуации "окно возможностей" для того, чтобы нанести больше разрушений и убить больше украинцев. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

Атака в ночь на 30 июля: не самая масштабная, но очень разрушительная

В ночь на 30 июля Россия вновь устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Ее отличительной чертой стало "особенно большое количество ракет" по сравнению с количеством запущенных ударных дронов. Эту особенность аналитики объясняют стремлением РФ воспользоваться нехваткой у Украины ракет-перехватчиков для баллистических ракет.

За ночь и утром россияне запустили 284 дрона различных типов, а также 74 ракеты, в том числе:

четыре противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс"

девять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/КН-23

61 крылатую ракету Х-101/"Калибр"

Противовоздушной обороне удалось сбить одну баллистическую, 54 крылатые ракеты и 265 беспилотников. Еще три противокорабельные, шесть баллистических, две крылатые ракеты и 17 БПЛА поразили 20 объектов, обломки упали в 13 местах.

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Судьба ещё восьми ракет на момент публикации сводки Воздушных сил оставалась неизвестной.

Оккупанты наносили удары по глубокому тылу нашей страны, основные удары пришлись на Киев и Львовскую область.

Есть погибшие и раненые, зафиксированы попадания по жилой, образовательной, портовой и гражданской инфраструктуре во Львовской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

В ISW отдельно упомянули о том, что российский баллистическая ракета под Кривым Рогом попал в частный дом, убив многодетную семью.

Что задумал враг

Уже некоторое время, по наблюдениям аналитиков, россияне продолжают увеличивать количество ракет при одновременном сокращении количества беспилотников, запускаемых во время массированных комбинированных атак. Причину таких изменений в ISW видят в попытках РФ воспользоваться нехваткой ракет на вооружении Сил обороны, способных перехватывать баллистические ракеты. В то же время украинские военные очень успешно сбивают ударные дроны.

Атака в ночь на 30 июля не была самой масштабной: всего было задействовано 358 средств воздушного поражения, хотя в последние месяцы Россия не раз наносила удары по более чем 500 целям.

Однако эта атака нанесла значительный ущерб – именно за счет использования баллистических ракет, сбить которые сейчас украинским воинам чрезвычайно сложно.

"В целом российские войска в последнее время запускают меньше беспилотников и больше ракет: в июле было запущено 4606 беспилотников и 376 ракет, а в июне – 5749 беспилотников и 181 ракета", – констатировали в ISW.

Один из российских военных блогеров тем временем заявил, что во время последней атаки Россия не смогла запустить больше дронов в глубокий тыл Украины из-за украинских средств ПВО, демонстрирующих значительную эффективность в противодействии "Шахедам", а также из-за проблем со связью, от которых страдает российская армия и которые ограничивают дальность действия таких БПЛА. Поэтому в минувшую ночь на запад Украины летели преимущественно ракеты класса "воздух-воздух", а их у врага не так много, как ударных дронов.

Также в ISW отметили, что впервые с лета прошлого года россияне использовали во время атаки как минимум одну северокорейскую баллистическую ракету. Это произошло после сообщений о новом военном грузе, прибывшем в Россию из КНДР.

В Воздушных силах ВСУ отмечали, что россияне могли запустить не одну такую ракету. А президент Украины Владимир Зеленский отметил, что именно северокорейская КН-23 могла убить многодетную семью в Днепропетровской области.

Издание Reuters со ссылкой на источники отметило, что использование Россией северокорейских ракет свидетельствует о том, что агрессор накопил запас таких средств поражения, а также о том, что в последний раз они фиксировались в небе над Украиной в начале августа прошлого года.

"Поставка Северной Кореей большего количества ракет России способствует постоянным усилиям РФ отказаться от массированных ударов беспилотников и вместо этого в большей степени полагаться на свои крупные ракетные удары, чтобы воспользоваться текущей нехваткой в Украине перехватчиков, способных перехватывать баллистические ракеты. Использование Россией северокорейских ракет также дает Северной Корее возможность испытать ракеты в боевых условиях и получить обратную связь для дальнейшего совершенствования этих ракет, как это делали Россия и Северная Корея в прошлом", – резюмировали в ISW.

Ранее стало известно, что в июле Россия запустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, в России рассматривают широкий спектр сценариев мобилизации.

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