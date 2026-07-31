Россия нанесла удар по отделению "Новой Почты" в Винницкой области: пострадали пять человек. Фото

Утром 31 июля войска РФ атаковали Винницкую область . Зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре: враг ударил по отделению "Новой почты".

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Пострадали как минимум пять человек. Об этом сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

Что известно об атаке

О том, что утром Винницкая область оказалась под ударами России, чиновница сообщила в 10:01.

"Винницкая область подверглась воздушной атаке врага. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, 1 человек пострадал. Все службы выдвигаются на место происшествия", – говорится в сообщении.

К 10:46 число пострадавших возросло до пяти человек.

"Враг нанес удар по отделению "Новой Почты" в Винницкой области. На данный момент – 5 раненых. 19-летний парень, ранение средней степени тяжести. Еще четверо – с легкими ранениями. Все службы работают на местах", – рассказала Заболотная.

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В 09:47 в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупреждали о реактивном "Шахеде" над регионом.

"Реактивный БПЛА в Винницкой области – над/через Ладыжин с юга", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 30 июля, Россия нанесла удар по Львову.

Были зафиксированы попадания в многоэтажные дома. Известно, что в результате атаки погиб мужчина, число пострадавших к утру 31 июля достигло 38 человек.

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