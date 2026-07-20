В июле Россия запустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц: в ISW объяснили, что это означает

В этом месяце Россия нанесла по Украине удар с использованием большего количества баллистических ракет, чем способна произвести за месяц. Кроме того, с начала июля страна-агрессор уже израсходовала до двух третей от запланированного годового объема производства противокорабельных ракет "Циркон".

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На сокращение собственных арсеналов Москва пошла из-за того, что Украина испытывает трудности со сбиванием именно баллистических ракет. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Россия усилила атаки баллистическими ракетами

По данным источников портала "Милитарный" в Министерстве обороны Украины, в июле Россия использовала для атак на Украину до двух третей своего запланированного годового производства ракет "Циркон".

Кроме того, за неполный месяц россияне уже запустили больше баллистических ракет, чем производят ежемесячно.

Так, по подсчетам Воздушных сил ВСУ, в июле Россия нанесла по Украине 107 ударов баллистическими ракетами и 20 ракетами "Циркон". При этом, по данным Главного управления разведки МОУ, за месяц в РФ с конвейеров сходят около 60 баллистических "Искандер-М"" и 40 ракет для комплекса С-400.

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"Россия, по-видимому, использует свои арсеналы, чтобы продолжать увеличивать количество баллистических ракет, которые она запускает против Украины, поскольку эти ракеты имеют более высокий уровень успешности, чем дроны и крылатые ракеты. Российские вооруженные силы одновременно сократили количество беспилотников, которые они запускают в каждом ночном запуске, запустив 2955 в июле 2026 года по сравнению с 5749 в июне 2026 года", – констатировали в ISW.

Последняя атака на Киев стала рекордной по количеству использованных баллистических ракет

В ночь с 18 на 19 июля российские войска нанесли один из крупнейших ударов баллистическими ракетами за всю историю войны.

Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область.

Воздушные силы Украины 19 июля сообщили, что российские войска в течение ночи выпустили по Украине около 40 ракет, в том числе 10 противокорабельных ракет "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", три противокорабельные ракеты "Оникс" и три управляемые крылатые ракеты Х-59/69. Также на Украину летели 125 ударных беспилотников различных типов.

Силы ПВО смогли сбить или обезвредить 108 беспилотников, 17 ракет "Искандер-М"/"Циркон""/С-400 и одну управляемую крылатую ракету Х-59/69.

В свою очередь, 23 ракеты и 10 беспилотников попали в 20 мест, ещё на 18 упали обломки воздушных целей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночную атаку одним из крупнейших баллистических ударов по Киеву и области .

По его словам, Россия накапливала ракеты в течение последних нескольких дней в рамках подготовки к удару.

Помимо столицы и области, россияне также атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Украинская компания "Новая почта" 19 июля сообщила, что российские войска нанесли три удара по сортировочному терминалу в Харьковской области, в результате чего погибли люди. В ISW подчеркнули, что Россия уже некоторое время проводит кампанию ударов по почтовой инфраструктуре Украины.

"В последние недели российские войска все чаще запускают большие залпы баллистических ракет в сопровождении меньшего количества беспилотников, поскольку пользуются глобальной нехваткой ракет-перехватчиков Patriot", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне армия РФ совершила самую масштабную баллистическую атаку на Киев. Последствия ударов фиксировались в пяти районах столицы: повреждены многоэтажные дома, автомобили, станция метро, медицинский центр, кинотеатр, административные здания.

Известно об одном погибшем и как минимум 15 пострадавших.

В Киевской области же ракеты полностью уничтожили производство военной амуниции и логистический комплекс площадью более 100 тыс. кв. м. Известно о пострадавших в Бучанском районе.

Кроме того, российская армия обстреляла почтовый терминал под Харьковом. Четыре человека погибли, 20 получили ранения.

А в Одесской области российские ракеты поразили гражданское судно под флагом Гвинеи-Бисау.Погибли члены экипажа, пятеро моряков пропали без вести.

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