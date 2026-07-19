Российская армия атаковала пригород Харькова: три человека погибли, ещё 16 – ранены

Враг не прекращает терроризировать Харьковскую область обстрелами. Днём 19 июля оккупанты атаковали пригород областного центра.

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Известно о как минимум трёх погибших и 16 пострадавших. Об атаке сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Что известно о вражеской атаке

Об ударах войск РФ по пригороду Харькова начальник Харьковской областной военной администрации сообщил в полдень.

"По предварительной информации, в результате вражеских ударов три человека погибли, ещё 13 – пострадали. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", – говорилось в сообщении.

Уже через полчаса глава ОВА сообщил об увеличении количества раненых.

"Число пострадавших в результате атаки на пригород Харькова возросло до 16. На данный момент в больницы доставлены 9 пострадавших, трое из них – в тяжелом состоянии. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", – написал Синегубов в 12:30.

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Синегубов не назвал населенный пункт, по которому нанесли удар оккупанты. Также он не уточнил, чем именно били войска РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля армия РФ также нанесла удар дроном по многоэтажному дому в центре Изюма.

Известно, что пострадали как минимум 17 человек, среди них – ребенок.

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