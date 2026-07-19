Армия РФ поразила дроном многоэтажное здание в центре Изюма: 17 пострадавших, среди них – малыш

В воскресенье, 19 июля, российская армия нанесла удар с помощью дрона-камикадзе Shahed-136 по Изюму в Харьковской области. В результате атаки пострадали 17 человек, в том числе годовалый малыш.

Видео дня

Об этом сообщают пресс-служба мэрии города и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Удар пришелся по пятиэтажному дому в центре города.

"На данный момент число пострадавших достигло 17 человек, среди которых маленький мальчик. Всем оказывается помощь. Повреждены 5 многоквартирных домов и 20 автомобилей", – заявил глава ХОГА.

Главные истории дня

Атака РФ на Украину 19 июля – что известно

В ночь на воскресенье, 19 июля, Киев подвергся воздушной атаке с использованием десятков ракет. По украинской столице россияне пытались нанести удар как минимум 50 ракетами, среди которых были "Искандер-М", "Циркон", С-400 и другие. Это самое большое количество баллистических ракет, выпущенных по одному городу за всё время войны.

Атака началась в половине второго и прекратилась только в три часа ночи. Около 5 часов утра мэр Киева Виталий Кличко сообщил как минимум о семи пострадавших, а через полчаса стало известно уже об одной жертве и восьми пострадавших.

Под обстрелом оказалась и Киевская область. В Бучанском районе в результате обстрела врага возникло несколько пожаров; в частности, загорелись складские здания и логистический объект.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обстрела ВС РФ задействовали 41 ракету, большинство из них – баллистические, и 125 дронов различных типов, основной удар пришелся на Киев. Украинские зенитчики смогли уничтожить 126 вражеских целей, в том числе 18 ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!