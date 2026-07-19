Киев вновь подвергся массированному ракетному обстрелу – первые подробности

В ночь на воскресенье, 19 июня, Киев подвергся воздушному удару с использованием десятков ракет. На данный момент известно, что по украинской столице россияне пытались нанести удар как минимум 50 ракетами, среди которых были "Искандер-М", "Циркон", С-400 и другие. Это самое большое количество ракет, выпущенных по одному городу за все время войны.

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Атака началась в половине второго и прекратилась только в три часа ночи. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попаданиях в жилые дома и пожарах в Киеве.

Ракеты по столице летели из Брянской, Курской и Ростовской областей. По информации мэра, уже повреждены многоэтажные дома в двух районах столицы; продолжаются сильные пожары.

В 1:40 Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе, по предварительной информации, "поднимается дым возле одного из торговых центров", а "по другому адресу горят автомобили".

Также был зафиксирован вызов медиков в Шевченковский район. Там "в результате падения обломков произошло возгорание в многоквартирном жилом доме".

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Экстренные службы направляются на место, отметил Кличко.

[Уже через десять минут стало известно, что в Святошинском районе горит частный жилой дом. А в два часа ночи поступило сообщение, что в"Соломенском районе, по предварительной информации, произошло попадание в многоквартирный жилой дом".

Также в Соломенском районе произошло возгорание в помещении супермаркета. А в Шевченковском – пожар в нежилом помещении.

Лишь в 3:15 Воздушные Силы сообщили об "отбое угрозы применения баллистического вооружения".

Одновременно Виталий Кличко уточнил, что на данный момент "двое пострадавших в столице", обоих госпитализировали в стационары городских больниц.

Общая информация

По состоянию на 3:15 экстренные службы продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки в нескольких районах столицы. На данный момент известно о двух пострадавших.

В Днепровском районе поступило сообщение озадымлении вблизи торгового центра. Также в результате падения обломков произошло возгорание в общежитии.

В Деснянском районе произошло попадание на территорию нежилой застройки. Также зафиксировано возгорание автомобилей.

В Соломенском районе произошло попадание на территорию нежилой застройки. Пожар в здании супермаркета и в жилом доме рядом. А такжеобломки упали возле жилого дома по другому адресу – повреждены окна, со второго этажа спасли человека.

В Шевченковском районе в результате падения обломков горит трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более десяти припаркованных автомобилей. В жилом доме рядом выбиты окна. Кроме того, поступило сообщение о пожаре на территории нежилой застройки.

В Святошинском районе поступило сообщение о попадании в частный жилой дом, информация о пожаре не подтвердилась.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля в Киеве также прогремела серия громких взрывов. Как выяснилось, в ту ночь российская армия нанесла по столице удар баллистическими ракетами, в городе работала противовоздушная оборона. В результате обстрела погибли два человека.

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