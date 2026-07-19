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В Киевской области вражеские ракеты полностью уничтожили производство военной амуниции и логистический комплекс площадью более 100 тыс. кв. м.

Мария Дрофич
War
3 минуты
1,7 т.
Последствия российской атаки
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В результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 19 июля были полностью уничтожены завод и склады украинского производителя военной амуниции UKRTAC, а также главный логистический комплекс компании AMTEL под Киевом.

Несмотря на масштабные разрушения, среди сотрудников UKRTAC погибших нет. Об этом сообщил основатель компании UKRTAC Северион Дангадзе в Facebook.

Уничтожено производство и склады UKRTAC

По словам Севериона Дангадзе, ночь на 19 июля стала "самой большой трагедией за всю историю компании". Он сообщил, что в результате прямого ракетного попадания полностью уничтожен завод UKRTAC и складские помещения предприятия.

В то же время основатель компании подчеркнул, что во время атаки никто из сотрудников не погиб.

Российский удар уничтожил производственные мощности и склады UKRTAC

Несмотря на потерю производственных помещений, оборудования и имущества, Дангадзе заявил, что компания продолжит свою деятельность.

"Мы не сдаемся. Мы восстановимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стала еще сильнее", — отметил он.

Отметим, что UKRTAC — украинский производитель военной амуниции и средств индивидуальной баллистической защиты. Компания производит бронежилеты, плитоноски, штурмовые рюкзаки и баулы.

Сообщение Севериона Дангадзе

Ракета попала в логистический центр AMTEL

Кроме того, российская баллистическая ракета попала в главный логистический комплекс компании AMTEL под Киевом. Он занимает площадь более 100 тыс. кв. м.

В компании сообщили, что этот центр был ключевым узлом для распределения грузов по всей территории Украины.

В результате удара были уничтожены сотни тысяч посылок, медикаменты, гуманитарная помощь и другие товары, которые предназначались для доставки по Украине.

Российская баллистическая ракета попала в главный логистический комплекс компании AMTEL
Российская баллистическая ракета поразила главный логистический комплекс компании AMTEL
Российская баллистическая ракета поразила главный логистический комплекс компании AMTEL
Российская баллистическая ракета поразила главный логистический комплекс компании AMTEL
Российская баллистическая ракета поразила главный логистический комплекс компании AMTEL

Напомним, в ночь на воскресенье, 19 июля, Киев подвергся воздушному удару с использованием десятков ракет. По украинской столице россияне пытались нанести удар как минимум 50 ракетами, среди которых были "Искандер-М", "Циркон", С-400 и другие. Это самое большое количество баллистических ракет, выпущенных по одному городу за все время войны.

Также OBOZ.UA сообщал, что во время массированной комбинированной атаки войск РФ по столице Украины в ночь на 19 июля в очередной раз пострадала станция метро "Лукьяновская". Повреждения зафиксированы как снаружи, так и внутри станции.

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