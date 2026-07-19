В Киевской области вражеские ракеты полностью уничтожили производство военной амуниции и логистический комплекс площадью более 100 тыс. кв. м.

В результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 19 июля были полностью уничтожены завод и склады украинского производителя военной амуниции UKRTAC, а также главный логистический комплекс компании AMTEL под Киевом.

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Несмотря на масштабные разрушения, среди сотрудников UKRTAC погибших нет. Об этом сообщил основатель компании UKRTAC Северион Дангадзе в Facebook.

Уничтожено производство и склады UKRTAC

По словам Севериона Дангадзе, ночь на 19 июля стала "самой большой трагедией за всю историю компании". Он сообщил, что в результате прямого ракетного попадания полностью уничтожен завод UKRTAC и складские помещения предприятия.

В то же время основатель компании подчеркнул, что во время атаки никто из сотрудников не погиб.

Несмотря на потерю производственных помещений, оборудования и имущества, Дангадзе заявил, что компания продолжит свою деятельность.

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"Мы не сдаемся. Мы восстановимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стала еще сильнее", — отметил он.

Отметим, что UKRTAC — украинский производитель военной амуниции и средств индивидуальной баллистической защиты. Компания производит бронежилеты, плитоноски, штурмовые рюкзаки и баулы.

Ракета попала в логистический центр AMTEL

Кроме того, российская баллистическая ракета попала в главный логистический комплекс компании AMTEL под Киевом. Он занимает площадь более 100 тыс. кв. м.

В компании сообщили, что этот центр был ключевым узлом для распределения грузов по всей территории Украины.

В результате удара были уничтожены сотни тысяч посылок, медикаменты, гуманитарная помощь и другие товары, которые предназначались для доставки по Украине.

Напомним, в ночь на воскресенье, 19 июля, Киев подвергся воздушному удару с использованием десятков ракет. По украинской столице россияне пытались нанести удар как минимум 50 ракетами, среди которых были "Искандер-М", "Циркон", С-400 и другие. Это самое большое количество баллистических ракет, выпущенных по одному городу за все время войны.

Также OBOZ.UA сообщал, что во время массированной комбинированной атаки войск РФ по столице Украины в ночь на 19 июля в очередной раз пострадала станция метро "Лукьяновская". Повреждения зафиксированы как снаружи, так и внутри станции.

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