"До полного изгнания захватчиков": Братчук сказал, что будет после завершения 40-дневной спецоперации Украины в Крыму

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук прогнозирует, что финалом стратегической многоэтапной операции по изоляции временно оккупированного Крыма от России станет освобождение украинского полуострова. Он отметил, что у врага сегодня нет времени расслабляться.

Видео дня

Украинские атаки на энергоресурсы и энергообъекты в Крыму направлены не на гражданское население, а на российских военных. Об этом Братчук заявил в эфире телеканала FREEДОМ.

"Во многих районах нет электроэнергии, нет воды. Речь идет не только о гражданских, речь идет и о военных. Ведь атаки на энергоресурсы, на энергообъекты во временно оккупированном Крыму – это же не против гражданских, это про военных. Россия сама же признала, что Крым – это "непотопляемый авианосец", это милитаризованная база, которая сегодня обеспечивает российский фронт, в частности Южную оперативную зону", – отметил он.

Цель украинских атак

По словам Братчука, наши удары по таким объектам должны замедлить функционирование систем противовоздушной обороны врага и его систем радиотехнической разведки.

Главные истории дня

"Эти военные отрасли очень энергоемкие, для них требуется много электроэнергии. Одними генераторами, как говорится, не справишься. А с другой стороны, чтобы запустить генератор, нужно дизельное топливо или бензин. А с этим в Крыму сегодня тоже проблема", – объяснил пресс-секретарь.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский утвердил специальную 40-дневную операцию Службы безопасности Украины, направленную на усиление силового давления на Россию с целью принуждения к прекращению войны. Эта кампания предусматривает масштабные удары по ключевым объектам, в том числе и в Крыму. Формально эти 40 дней заканчиваются в начале августа.

"Но если оккупанты надеялись, что пройдет 40 дней и СБУ прекратит удары по Крыму, – они ошибались. Потому что будет и 41-й, и 42-й, и 43-й день, и так до полного изгнания захватчиков. Поэтому удары по Крыму также будут продолжаться", – отметил Братчук.

Какая сейчас ситуация в Крыму

Пресс-секретарь УДА сообщил, что повреждение Украиной более пяти крупных электроподстанций привело к веерным отключениям и дестабилизации всей внутренней энергосистемы Крыма.

"Например, Джанкой – ключевой логистический, транспортный, железнодорожный узел. Там сегодня нет электроэнергии, нет воды. Такая же ситуация в западном Крыму, в восточной части полуострова, на южном берегу. Всем хорошо известны кадры, как сегодня в Ялте (которая всегда процветала, находясь в составе Украины, и будет процветать, когда вернется) электроплиты для приготовления пищи подключают к генераторам", – привел он примеры.

У жителей Крыма действительно сложная ситуация с ресурсами – топливом, электроэнергией, водой. Причина этого заключается в том, что они перенаправляются на обеспечение российской армии.

"Сегодня все самое главное отдается оккупантам. Но опять же, насколько всего этого хватит? Ведь операция Сил обороны Украины в Крыму продолжается, как продолжается и логистическая блокада", – сказал Братчук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сергей Братчук заявлял, что Силы обороны Украины работают над реализацией задач, направленных на изоляцию временно оккупированного Крыма. Одна из ключевых целей – заставить оккупантов пойти на "жест доброй воли".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!