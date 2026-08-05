К сожалению, в отношениях с Россией логика деэскалации не работает. Любые инициативы Украины, которые мы можем выдвигать при посредничестве партнеров относительно секторального перемирия, будут трактоваться Кремлем как проявление слабости, и это будет мотивировать их на продолжение и расширение террора.

Видео дня

Единственная логика, которая работает с этими чудовищами, была в свое время хорошо сформулирована одним близким мне человеком: "Сначала лопатой по е*алу, потом – все остальное".

Поэтому нашей реакцией может быть только максимальная эскалация. Несмотря ни на что.

То есть наша задача сейчас – кратное увеличение атак на их инфраструктуру.

Усилия должны быть направлены на создание максимальной конкуренции в секторе дальнобойных средств поражения для постоянного наращивания не только количества, но и качества сил и средств, которые будут соответствовать стратегическим задачам по ослаблению экономики и потенциала ОПК РФ.