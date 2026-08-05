Бывший "старший директор по вопросам России" при администрации Буша-младшего Томас Грэм написал в The New York Times, что обе стороны войны в Украине уже ощущают истощение.

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Адже Україна стикається з кадровими й фінансовими викликами, а РФ – зі зростанням економічного навантаження, все більшими витратами на війну.

В той же час Томас Грем вважає, що якби війна в Україні припинилася зараз, то кожна зі сторін могла б заявити про власну перемогу:

Зеленський тоді міг би наголосити на збереженні незалежності, суверенітету та європейських прагнень України,

а Путін казав би про зрив спроб Заходу завдати Росії стратегічної поразки.

"Можливість реальна, й вона може тривати недовго", – сумно підсумував республіканський автор у "майже демократичній" газеті, закликавши Трампа активно діяти до того, як ескалація знову закриє це дипломатичне вікно.

Також нагадаю: Валерій Залужний нещодавно заявив, що ситуація на фронті остаточно зайшла в позиційний глухий кут, бо технологічний прорив і масове насичення поля бою безпілотниками зробили ведення класичної війни неможливим, а у війні на виснаження не буде переможців – лише переможені.

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[До речі, за його словами, перешкодою для вступу України в НАТО є те, що неможливо з тим рівнем розвитку, який є в ЗСУ, приєднуватись до організації, діючої згідно з доктринами Другої світової війни.]

Тож жодного сенсу в продовженні війни вже немає, причому ані для кого – не тому, що нема, за що воювати, а тому, що цілі в ній є нездійсненними [або вже "запіздалі"], проте наразі ще зберігається можливість просто оголосити перемогу всім одразу…