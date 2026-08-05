Кровь, пролитая в Украине на протяжении четырех с половиной лет, – это отсроченная плата за независимость от россии. Бесчисленные могилы под флагами – это счет, который выставила нам россия за ту давнюю свободу 1991 года. Ведь ничего не падает с неба.

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С 1991 года мы думали, что получили независимую страну бесплатно, без крови и единого выстрела. Оказалось, что это был кредит. Просроченные проценты за 25 лет – сотни тысяч украинских смертей.

Было бы наивно думать, что разъяренная орда, возглавляемая сначала безжалостными ханами, затем безумными царями, а потом кровавыми комиссарами, просто так отпустит из когтей Украину, в которую вцепилась и удерживала на протяжении столетий. Надо вообще не знать эту страну и этот народ, чтобы верить в то, что от них можно было взять и уйти.

Что же тогда произошло? Как получилось, что наш собственный Карабах настиг нас спустя четверть века? 1991 год. россия слаба и дезориентирована. Никто не знает, как удержать в руках хотя бы российские регионы. Они отпустили Украину не добровольно, а из-за растерянности и слабости. Ведь в истории никогда не было такого, чтобы россия не держала Украину мертвой хваткой.

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25 лет мира и независимости – это был результат слабости россии, которая дышала на свалке европейской истории. Как только она встала на лапы и оскалила зубы, как только она вспомнила вкус крови, она снова вцепилась в Украину, которую никогда не выпускала из зубов.

Эта война – это война за независимость Украины, которая запоздала на 25 лет. Она должна была произойти еще тогда, в 1991 году. И тогда бы Украина точно её проиграла, и 25 лет мы были бы регионом россии. Только сейчас, в XXI веке, во всей этой новой геополитике появились какие-то еще варианты исхода этой войны.

Путину нужна вместо Украины опустошенная, покрытая руинами провинция россии. Ведь вся украинско-российская история никуда не делась. Именно из неё соткана ДНК россии. Именно она и является их генокодом.

Когда мы вспоминаем о независимости Украины, нам нужно помнить, что эти 25 лет мирной свободной жизни оплачены страшной кровью. Просто эта плата затерялась во времени.

Власти рф заявляют, что без победы над Украиной не будет россии. Ведь никогда в истории не было россии без Украины, поставленной на колени. Поэтому эта война – не только за нашу жизнь, но и за крах России, которого еще не было в истории. Ни в 1991, ни в 1918, ни в 1905, ни в 1812 – никогда.

Надо уже вонзить в горло оборотню осиновый кол и сжечь логово дотла. Ведь все, что казалось бесплатным, оказалось слишком дорогим, чтобы платить за это снова и снова. Расплатиться нужно один раз, но навсегда. Пока на одной карте будут существовать Украина и россия, россия всегда будет считать нас своей законной добычей. Но это лечится огнем.