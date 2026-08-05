Без военной экспертизы. Только эмоции и наивные мечты. Мы находимся на очень сложном этапе войны: потому что мы измотаны, потому что больно, потому что хочется, чтобы все это закончилось. Но мы также осознанно упорны: сдача позиций, капитуляция, деградация, отказ от сопротивления приведут к потере всего сразу: жизни в не меньших масштабах, чем во время боевых действий, дома навсегда, любой надежды на развитие и восстановление, справедливого и достойного финала. Выбирать между рабством и борьбой (с собой, за своих, против чужаков) очень несложно. Сложно жить с этим выбором. Но без него жизни нет вообще, потому что остаются лишь существование, боль и стыд. Я всем сердцем желаю врагам таких же ночей и дней, просто пропорционально умноженных на все эти годы.

Видео дня

Что нужно делать: военные должны получать столько поддержки, сколько это возможно и невозможно.

Извините, но не на словах о "славе ВСУ", потому что слова стираются и презираются. Ценнее только действия;

конкуренция за качество и стоимость оборонных средств, нулевая терпимость к нечестной конкуренции;

мобилизация эффективного управления со стороны органов местного самоуправления (бл*, но в Киеве и других городах должны строиться укрытия, потому что только так здесь будут люди; а энергетическая устойчивость должна строиться через диверсификацию и максимальную мобильность решений, даже если они точечные);

из каждого угла (избиратели, беженцы, аналитические центры, СМИ) должен звучать голос разума о небезграничной украинской устойчивости и инвестициях в ПВО, экономику. Безопасность обходится очень дорого, но коллапс Украины обойдется дороже;

Главные истории дня

управленческая вертикаль должна состоять из толковых людей, а не из лояльных президенту. Это и в его интересах;

уничтожать источник проблемы, а не микроскопом забивать гвозди (очень хорошая аналогия со сбиванием дронов на территории НАТО дорогостоящими ракетами). Абсолютно логична и вполне законна военная цель на территории врага, с которой запускают всю эту российскую и северокорейскую с*ран*;

не пожирать друг друга из-за усталости и изнеможения, ведь выплеснуть боль и накопившуюся злость легче на ближнем, который рядом, а не на автократе, который в кремле и до которого пока не дотянешься.

Киев устоит!