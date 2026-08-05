Россия атаковала Одесскую область: есть погибший, восемь человек пострадали. Фото

Армия России в среду, 5 августа, атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. В результате атаки один человек погиб, еще восемь получили ранения.

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Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. На месте атаки вспыхнули пожары, их удалось ликвидировать пожарным.

Что известно

По сообщению чиновника, в результате атаки на одном из предприятий в Одесском районе загорелись автомобили. В результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения.

"Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Обстрел Украины 5 августа

В ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом ракет оказались Киев и Бровары, также были взрывы в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, еще десятки людей получили ранения.

В результате атаки враг нанес серьёзный ущерб украинскому бизнесу. В частности, полностью уничтожен крупнейший распределительный центр Rozetka, а также сортировочный центр "Новой почты", где погибли три человека. Также в результате атаки были выведены из строя логистические центры "Сильпо" и Novus. Российские ракеты также поразили логистические объекты группы "Эпицентр".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 5 августа российская оккупационная армия атаковала жилые кварталы Харькова. Для террора против мирного населения враг применил баражирующие боеприпасы "Бандероль", в результате чего ранения получили 11 мирных жителей.

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