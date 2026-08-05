Удары по Киеву этой ночью в очередной раз подтвердили заявления российских пропагандистов о том, что по Киеву наносят удары исключительно ради террора, чтобы заставить народ требовать компромисса, а не потому, что здесь находится какое-то большое количество военных целей.

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И этот террор будет продолжаться.

У нас наблюдается нелинейная тенденция ударов. Россия начала уничтожать нашу инфраструктуру и бизнес еще с 2022 года. Уже тогда она закупила у Ирана "шахиды" и наносила ракетные удары по гражданским объектам. За это время у нас уничтожили все самое ценное, и теперь она занимается в основном террором.

Мы же только в этом году обогнали РФ по количеству запусков дронов и начали методично выжигать их объекты. Да, мы делаем это лучше и эффективнее, и у РФ есть много целей, которые стоит сжигать – это дорого и экономически обосновано (в отличие от РФ, где стоимость ракетно-дроновой атаки может оказаться дороже, чем то, что она поразила), но террор – это всегда террор, и понятно, что нам это больно и хочется такого же террора в ответ.

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Но у нас есть цель, и эта цель – не в терроре, а в том, чтобы уничтожать российскую экономику, чтобы она не выдержала осенней мобилизации. От того, как мы выполним эту работу, зависит наша зима.

Потому что Питуну похер на своих людей. И на ответный террор. Он остановится только тогда, когда у него не будет экономических возможностей для продолжения войны. И нам нужно приблизить этот день, не прогибаясь под террор, не сходя с этого курса и сохраняя единство.

Но, бл*, очень хочется, надо признать... очень хочется ответить тем же...