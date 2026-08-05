Россия атаковала Харьков "Бандеролями": пострадали восемь человек

Утром 5 августа российская оккупационная армия атаковала жилые кварталы Харькова. Для террора мирного населения враг применил баражирующие боеприпасы "Бандероль".

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Вследствие обстрела ранения получили 8 мирных жителей. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Последствия обстрела

По информации городской власти, около 10:00 утра попадание было зафиксировано в Новобаварском районе Харькова. Позже враг также атаковал Холодногорский район.

В Холодногорском районе удар пришелся на территорию частного домовладения, повреждены окрестные дома, несколько автомобилей. Обследование места прилета продолжается. В Новобаварском районе враг попал по гражданскому предприятию.

По состоянию на 10:45 до восьми выросло количество пострадавших – трое в Холодногорском районе и пятеро в Новобаварском. Также известно о 15 поврежденных домах в Холодногорском районе.

Напомним, в ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска совершили очередной ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом баллистики оказались Киев и Бровары, также было громко в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, еще десятки человек получил ранения.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, российский ракетный удар полностью уничтожил крупнейший распределительный центр Rozetka, который обрабатывал более 100 тысяч заказов в сутки, а также сортировочный центр "Новой почты", где погибли три человека.

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