Россия атаковала Харьков "Бандеролями": пострадали восемь человек
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Утром 5 августа российская оккупационная армия атаковала жилые кварталы Харькова. Для террора мирного населения враг применил баражирующие боеприпасы "Бандероль".
Вследствие обстрела ранения получили 8 мирных жителей. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.
Последствия обстрела
По информации городской власти, около 10:00 утра попадание было зафиксировано в Новобаварском районе Харькова. Позже враг также атаковал Холодногорский район.
В Холодногорском районе удар пришелся на территорию частного домовладения, повреждены окрестные дома, несколько автомобилей. Обследование места прилета продолжается. В Новобаварском районе враг попал по гражданскому предприятию.
По состоянию на 10:45 до восьми выросло количество пострадавших – трое в Холодногорском районе и пятеро в Новобаварском. Также известно о 15 поврежденных домах в Холодногорском районе.
Напомним, в ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска совершили очередной ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом баллистики оказались Киев и Бровары, также было громко в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, еще десятки человек получил ранения.
Как сообщал OBOZ.UA, российский ракетный удар полностью уничтожил крупнейший распределительный центр Rozetka, который обрабатывал более 100 тысяч заказов в сутки, а также сортировочный центр "Новой почты", где погибли три человека.
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