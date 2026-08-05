Украина будет уничтожать пусковые установки российских баллистических ракет: Зеленский провел заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 августа, провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он заявил, что теперь украинская армия будет наносить удары по российским ракетно-пусковым установкам в Брянской области.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, армия уже проинформирована об этом.

"Военные знают, что им нужно уничтожать пусковые установки противника, чтобы таким образом уменьшить удары по Украине. Это стратегически важно", – сказал глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, на заседании обсудили выполнение определенных "планов устойчивости" для областей и общин. Глава государства подчеркнул, что приоритетов для перезимовки сейчас три:

усиление защиты критически важной инфраструктуры,

обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ;

увеличение антибаллистических возможностей.

"К сожалению, в некоторых городах и регионах наблюдается отставание. Личная ответственность за то, чтобы наверстать упущенное и выполнить планы устойчивости", – отметил он.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на фронте, укрепление противовоздушной обороны и новые санкционные меры против России. Одним из ключевых вопросов стало резкое сокращение поставок ракет для ПВО от партнеров, поиск путей усиления защиты критической инфраструктуры, отдельно был определен ряд приоритетных мер.

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский сообщил о новых решениях в сфере оборонного сотрудничества с международными партнерами. По его словам, Украина работает над получением дополнительных пакетов поддержки для противовоздушной обороны, расширением производства западного вооружения на своей территории и углублением сотрудничества с США.

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