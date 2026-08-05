После ударов по Киеву, особенно – когда гибнут люди, всегда сложнее.

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Когда россияне атакуют Харьков, Сумы, Запорожье или Херсон – больно Харькову, Сумам, Запорожью или Херсону, а также особо чувствительным и эмпатичным в других регионах. Разве не так? Так.

А когда россияне атакуют Киев – больно всем. Пространство сворачивается в маленькую точку.

Это объяснимо и правильно. Потому что Киев – не Москва. Это не просто столица – это настоящее сердце страны. И держится Киев в массе достойно. И воюют киевляне (коренные и понаехавшие) в значительно большей степени, чем москвичи. И гибнут…

Так что столица у нас в порядке.

Что не в порядке – это стаи эмоционально нестойких сограждан, которые заполоняют эфир тревожными безадресными вскриками и призывами "что-то сделать", "говорить как со взрослыми" (и тут же убегают), немедленно сотворить чудо. Причем речь не о тех, кто реально пострадал, а о тех – кому хронически неспокойно и хочется на ручки. Как со взрослыми – нет ничего легче.

Главные истории дня

В Киеве и области – 17 погибших и 44 раненых в результате концентрированного ракетного удара.

А в Харькове буднично – с утра всего 11 раненых. Две "Бандероли". Просто потому что.

Вчера в области россияне буднично убили 2 человек. В Балаклею прилетела "Бандероль" – ранены 3 женщины (87, 79 и 82 лет). В одной из громад к северу от Харькова сегодня выехали последние 3 жителя, а было больше тысячи. И т.д.

На Сумщине российскими ударами травмировано 12 человек, из них – 4 детей. В Путивлі-граді вранці-рано сегодня по центру города (26 км до границы) прилетело два фпв-дрона, 2 человека ранены. Вчера вечером россияне буднично атаковали Запорожскую областную детскую больницу, повезло – без пострадавших…

Можно ли с этим что-то быстро сделать? Конечно.

Надо стать на путь безоговорочного принятия условий России.

Начало этого пути все видят – на Донбассе.

А где конец? Он тоже до ужаса очевиден: украинские войска в авангарде совместной с бурятами армии, разъясняющие полякам, насколько те были неправы. Если вы думаете иначе – вы себя обманываете. Безусловное принятие и быстрые решения закончатся именно там.

И вы знаете что? Вы можете не верить. А вот европейцы в это охотно верят. Потому что отступить и сдаться под давлением непреодолимой силы – это цивилизованный европейский подход, реакция нормальных людей. Они так делали в массе совсем недавно.

А вот сражаться с превосходяими силами врага насмерть – это признак восточнославянского варварства и упоротости. Которые являются неотъемлемой частью нашего национального менталитета.

Поэтому мы до сих пор здесь, а до этого 400 лет удерживали самую плодородную равнину в Евразии, не имея естественно защищённых границ. Путь к совместному с бурятами вторжению в Польшу лежит через ощущение безысходности, которые россияне терпеливо взращивают.

Я (и не только я, гораздо более умные и влиятельные люди) потратил много времени, чтобы донести тем, куда мог дотянуться, простую мысль: как только вы своим бездействием толкнете украинцев в сторону безысходности, ждите гостей. К счастью, нам всем помог товарищ Трамп, который показал, что американцы могут устраниться и не защитить от этой красоты.

И надо отдать должное Европе – проделана колоссальная работа. Это заняло время. И впереди не меньше.

Поэтому быстро – вот такое решение. Не нравится? Ну, тогда только вариант бороться за приемлемые УСЛОВИЯ мира. При которых откатываться будет агрессор, а не жертва агрессии.

Но у этого есть цена. По поводу цены для Украины и конкретно для прифронтовой зоны я неоднократно говорил и каждый день немножко напоминаю.

Она ужасна.

Поэтому являюсь агрессивным сторонником "партии мира". Мир вчера на приемлемых условиях с последующей дипломатией – это то, чего я хочу. И совсем не только я. А примерно все, кого я знаю. Это сохранит жизни людей.

Но Россия этого не хочет. Поэтому такого варианта просто не существует. Он может появиться, когда у РФ не будет другого выбора. К этому можно только вынудить. Что это значит? Иллюзий быть не должно. Это значит, что Украина жестоко пострадает сама, но при этом нанесет России колоссальный ущерб. Вероятно – несопоставимый с жизнью империи в нынешнем виде. Если Путин не остановится или его не остановят.

Относительно частного вопроса – противодействия баллистике – я тоже писал. Не существует в реальных условиях способа перехватывать то количество ракет, которые РФ может запускать. Его просто технически нет на обозримое будущее. Снизить давление баллистикой можно через

1) воздействие на пусковые установки;

2) воздействие на производство;

3) санкции.

Все это делается. Но, во-первых, это реально трудно (США с Израилем при тотальном преимуществе в воздухе с иранской баллистикой разобраться не могут). Во-вторых, не всё зависит от Украины. Поэтому дольше, чем могло бы.

Поэтому прилетать будет. Жертвы (даже цифру оценочную приводил месяц назад) и разрушения будут. Требования к центральной и местной власти по поводу защиты гражданских – справедливы и оправданы, делается далеко не максимум.

Шанс на снижение давления может быть через политический размен – мы не атакуем РФ, они не атакуют нас по спектру объектов. Над этим тоже работают.

Например, уже почти неделю Украина выдерживает ритм "НПЗ + склад Wildberries за ночь". Сегодня сгорел логистический центр в Тульской области. Удар по складу в Татарстане результата не принёс. Ничего, днем раньше – днём позже…

Результативным оказался очередной (!!!) удар по НПЗ в Уфе. Осинтеры предварительно определили, что горит установка каталитического риформинга Л-35-11/1000 и комбинированная установка "Жекса" (GEXA).

В 1970-е годы это революционное оборудование было куплено у французов. Французы же буквально до 2022 года его и обслуживали, в 1990-2010 было проведено несколько этапов модернизации. Если без технических подробностей: это 1 миллион тонн высокооктановых бензинов (до Аи-100) в год. Больно и обидно для россиян, французы-то не приедут.

Добрые дроны отключали оккупантов от света в Крыму, сейчас сместили акцент на ВОТ Запорожской и Донецкой областей (среди прочего – затрудняет работу ПВО, зарядку дронов и т.д.).

Поэтому. Используйте любые приемы, изгоняющие безысходность. Ибо для нее нет оснований.

Верьте в "черных лебедей". Медитируйте. Ругайте "Одиссею". Вышивайте бисером по дереву. Исходите из худшего, по возможности готовьтесь. Потому что иллюзии немногим лучше безысходности.

Завтра будет новый день. Россияне могут активничать еще и потому, что жара (июль мы проскочили в т.ч. с помощью погоды).

Берегите себя и близких, надевайте панамки, кому повезло с локацией – не заплывайте за буйки.