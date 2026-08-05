Война в Украине де-факто стала "войной городов" и "войной складов", учитывая цели, по которым наносятся удары. Идет целенаправленное уничтожение ресурсов противника. Но учитывая, что и у Украины, и у России достаточно ресурсов, противостояние в таком формате может длиться достаточно долго.

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Как ускорить процесс? Как принудить агрессора к миру и заставить его сесть за стол переговоров? Большое значение в этом будет иметь украинская баллистика. Если в ответ на атаки по Киеву, баллистические ракеты полетят на Москву и превратят ее в "остров", отрезав от всех коммуникаций, это может привести к повторению сценария февральской революции в России 1917 года. Кроме того, ближайшая зима может стать для россиян намного более тяжелой, чем для украинцев по той же причине: из-за успешных ударов Украины Россия может погрузиться в "темные времена".

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Последние события говорят о том, что фактически главной целью и страны-агрессора, и Украины стало нанесение как можно большего материального урона противнику, разрушение его ресурсов, на что обратил внимание также и журналист Виталий Портников. Видите ли вы принципиальное отличие между тем, как выглядела война еще несколько месяцев назад и тем, как она выглядит сейчас?

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– Ряд военных экспертов называют нынешнюю ситуацию на поле боя "войной городов". Потому что поле боя – это не только линия боевого соприкосновения. Фактически вся территория Украины – поле боя, и вся европейская часть Российской Федерации – это также поле боя.

Украинская армия реализует концепцию миддл-страйков и дип-страйков, атакуя вражеские военные объекты, объекты военной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса. В последнее время к списку этих целей добавились и маркетплейсы.

Российская Федерация, пытаясь уничтожать наши военные объекты, а также объекты инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины, часто промахивается и бьет по жилым домам, разрушая нашу социальную инфраструктуру и убивая мирных граждан нашей страны. Но, собственно говоря, это не новость, как бы цинично это ни звучало. Путину абсолютно все равно на так называемые сопутствующие потери. Ему крайне важно достичь какого-либо результата на поле боя, в том числе путем массированных бомбардировок территории Украины, используя ракеты и дроны.

Помогло ли это Путину за четыре с половиной года полномасштабной войны? Ответ очевиден – нет. Стойкость украинской армии никуда не делась. Мы демонстрируем невероятные результаты на поле боя в рамках стратегической обороны, буквально перемалывая живую силу, технику и вооружения противника.

Соответственно, если мы отзеркалим эту ситуацию и ответим на вопрос, сможет ли кардинально изменить подходы к войне российское военно-политическое руководство, если мы будем продолжать реализовать концепцию дипстрайков и миддлстрайков, то ответ будет отрицательным. Ресурсы у Российской Федерации есть, и адаптивность российского народонаселения к трудностям позволяет Путину достаточно долгое время вести активные боевые действия, даже невзирая на серьезное ухудшение ситуации, на положение большей части населения России.

В этом смысле возникает абсолютно логичный вопрос – а есть ли смысл использовать наши достаточно ограниченные ресурсы для того, чтобы разрушать тот самый Wildberries? Или, может, эти средства все-таки направить на разрушение российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе тех его составляющих, от которых зависит производство баллистических ракет или военных объектов?

Еще года полтора назад я был сторонником концепции уничтожения военных ресурсов Российской Федерации. Но, как видим, этот элемент ударов по предприятиям и российского оборонно-промышленного комплекса, и нефтепереработки, и нефтесбережения, и по логистическим хабам дает результаты, потому что все эти процессы непосредственно влияют на обеспечение ресурсами подразделений российской армии. Неоднократно мы с вами приходили к выводу, что у противника не хватает ресурсов, и результаты действий оккупационной армии на поле боя не настолько удовлетворюящие, как бы хотелось бы видеть российскому военно-политическому руководству.

Поэтому война городов или борьба за уничтожение ресурсов двух противостоящих сторон будет продолжаться, но она не приведет к кардинальным, стратегического масштаба изменениям, ибо стойкость двух стран, которые в этом противостоянии схлестнулись, достаточно велика.

Нас поддерживает цивилизованный мир, у россиян, кроме внутренних запасов, есть еще и серьезная материально-техническая поддержка со стороны Тегерана и Пхеньяна. Китай также своими действиями маячит на горизонте, обеспечивая поставку России продукции двойного назначения.

Поэтому полагаю, что это точно надолго. Боевые действия в формате нанесения дальнобойных ударов как по территории Украины, так и по территории Российской Федерации будут продолжаться, и в этом смысле Виталий Портников абсолютно прав. Разрушение, которое не приведет к масштабным изменениям непосредственно по поле боя, но приведет к гибели мирного населения, к разрушению инфраструктуры, к созданию достаточно серьезных проблем, в том числе, в преддверии осенне-зимнего периода, отопительного сезона.

Но у украинцев уже есть определенная стойкость – мы пережили четыре очень сложных зимы, особенно зиму 2025-2026 года, а у россиян такого опыта нет. За исключением разве что Белгорода, где были локальные блокауты. Но кто знает, какие неприятные сюрпризы ожидают жители европейской части Российской Федерации зимой, ибо мы имеем ресурсы, мы имеем определенные наработки в части использования разных дроновых систем.

Fire Point заявляет, что со дня на день у нас появится своя баллистика. Но тут я себя не тешу иллюзиями. Я думаю, что следует высказывать слова благодарности в адрес компании Fire Point за баллистику, когда эта баллистика уже будет непосредственно работать и приносить те результаты, на которые мы рассчитываем, а именно: уничтожение вражеских военных структур и военных объектов.

– Таким образом, происходит эскалация с обеих сторон, расширяется поле нанесения ударов, теперь уже в качестве целей выбираются не только города, но также и склады. Фактически теперь это можно "войной складов". Вы прогнозируете, что война в такой форме может продолжаться долго. Как вы видите сценарий окончания войны в наиболее краткие сроки?

– Слушая ваш вопрос, мне пришла мысль, что вполне возможно, что украинская сторона таким образом демонстрирует, прежде всего, возрастающие возможности по нанесению дальнобойных и высокоточных ударов, ведь не мы первыми начали бить по маркетплейсам, по ключевым гражданским логистическим хабам и артериям России. Именно россияне первыми начали разрушать нашу гражданскую инфраструктуру. Вспомните прилеты по терминалам "Новой почты", по "Розетке", по крупным складам, где хранились продукты питания, а также товары широкого потребления. Поэтому, как говорится, это было зеркальное действие, око за око, зуб за зуб. В этом плане эта схема работает очень четко.

Это достаточно болезненно для обычных россиян, потому что они привыкли читать, узнавать про войну из интернет пабликов или с экранов телевизоров. Но когда война тут, за окнами их квартир, когда оплаченный заказ не доставляют в связи с тем, что терминал, через который следует заказ, просто сгорел вместе с самим заказом, это вызывает определенное напряжение. Это точно не приведет к каким-то фатальным результатам.

Хотя, с другой стороны, давайте вспомним историю Российской империи. Проблемы с поставкой хлебопродуктов в Петербург в январе-феврале 1917 года привели к масштабным социальным потрясениям и протестам, которые затем были трансформированы в так называемую буржуазную или февральскую революцию, что в свою очередь, к сожалению, привело к октябрьскому перевороту. То есть практически голодные бунты, вызванные серьезным недовольством среди жителей тогдашней столицы Российской империи, привели к таким фатальным трансформациям, которые свергли власть династии Романовых.

Удастся ли в этот раз разрушить власть Путина вследствие определенных социальных негативных процессов для российского народа и населения? Думаю, что пока об этом говорить рано, но тут я хочу обратить внимание на заявление Владимира Зеленского – война закончится тогда, когда мы превратим Москву в "остров Москва". Вполне вероятно, что процессы, связанные с разрушением гражданской логистики, топливной логистики, товарной логистики вокруг российской столицы могут привести к серьезным социальным потрясениям, которые и сметут власть Путина. Я бы не стал полностью исключать такой вариант.

Используя те силы и средства, которые у нас есть, мы имеем возможность их в определенной степени рассредоточивать таким образом, чтобы противник не имел возможности концентрировать средства ПВО на тех направлениях, которые для нас исключительно приоритетны.

Да, противник может создать серьезные многоуровневые системы ПВО вокруг важных объектов российской оборонной промышленности, но способен ли он защитить все ключевые маркетплейсы, нефтеперерабатывающие заводы, логистические хабы и артерии? Вопрос, как говорится, в воздухе, потому как ресурсов, систем противовоздушной обороны у врага не так много – меньше, чем необходимо для защиты всех важных объектов на европейской части Российской Федерации.

Наши конструкторы все чаще говорят о том, что в ближайшей перспективе мы получим оружие, которое будет способно преодолевать не 2-3 тысячи, а более 5-7 тысяч, до 10 тысяч километров – об этом говорил и президент Зеленский, – поэтому у меня для россиян плохие новости. В преддверии грядущей зимы точечные удары, которые будут создавать проблемы со стабильным энергообеспечением, теплообеспечением, связью, в том числе интернет-связью, могут унести россиян в очень темные времена, если они не будут готовы к определенным процессам, связанным с мирным треком.

Я думаю, что не просто так время от времени от ключевых участников переговорного трека, как с украинской, так и с американской стороны мы слышим, что окно возможности для выхода на переговорный трек появится с конца ноября сего года. Вполне возможно, что до этого времени Украина совершит ряд масштабных и очень болезненных для Российской Федерации ударов, чтобы дать абсолютно четко понять: в случае, если Москва не будет готова к продвижению мирного трека, у россиян будет тяжелая зима.