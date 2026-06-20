В оккупированном Крыму нанесены удары по Таврической ТЭС и газораспределительной станции: возник пожар
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В ночь на 20 июня во временно оккупированном Крыму подверглась атаке Таврическая ТЭС. В результате удара на месте возник пожар.
Об этом сообщили в Telegram-канале SPRAVDI. Также этой ночью подверглась атаке газораспределительная станция, расположенная в районе села Журавлевка Симферопольского района.
Что известно
В оккупированном Крыму продолжают подвергаться атакам военные объекты, а также объекты инфраструктуры, которые снабжают врага ресурсами.
"Во временно оккупированном Крыму ночью атаковали Таврическую ТЭС", — говорится в сообщении.
На опубликованном фото виден мощный пожар на объекте, подвергшемся атаке.
Кроме того, под удар попала газораспределительная станция в районе села Журавлевка Симферопольского района.
Почему Таврическая ТЭС важна
Таврическая ТЭС — газотурбинная электростанция в Крыму, построенная россиянами после оккупации полуострова. Она является одним из ключевых элементов энергетической инфраструктуры Крыма.
Предыдущие атаки в оккупированном Крыму
За прошедшие сутки, в ночь на 19 июня, операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли удар по объектам Глебовского подземного газохранилища – единственного в оккупированном Крыму. Наземные сооружения газохранилища получили критические повреждения. На территории возник пожар. Объект был поражён дронами класса "middle strike" украинского производства компании Fire Point. Назначение этого газохранилища — быстро подавать большие объёмы газа во время морозов или суточных пиков потребления.
Также 18 июня и в ночь на 19 июня украинские подразделения нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры в оккупированном Крыму.
В частности, под удар попали железнодорожные мосты в районах Роздольного и Владиславовки.
В Генштабе отметили, что эти объекты российские войска использовали для обеспечения военных перевозок и логистики оккупационной группировки на полуострове.
Поражение таких целей должно затруднить поставки боеприпасов, техники и личного состава российской армии.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на территории временно оккупированного Крыма вечером в воскресенье, 14 июня, были слышны взрывы. Противник предупреждал об опасности ударов украинских дронов, в частности реактивных.
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