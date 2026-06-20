В оккупированном Крыму нанесены удары по Таврической ТЭС и газораспределительной станции: возник пожар

В ночь на 20 июня во временно оккупированном Крыму подверглась атаке Таврическая ТЭС. В результате удара на месте возник пожар.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале SPRAVDI. Также этой ночью подверглась атаке газораспределительная станция, расположенная в районе села Журавлевка Симферопольского района.

Что известно

В оккупированном Крыму продолжают подвергаться атакам военные объекты, а также объекты инфраструктуры, которые снабжают врага ресурсами.

"Во временно оккупированном Крыму ночью атаковали Таврическую ТЭС", — говорится в сообщении.

На опубликованном фото виден мощный пожар на объекте, подвергшемся атаке.

Главные истории дня

Кроме того, под удар попала газораспределительная станция в районе села Журавлевка Симферопольского района.

Почему Таврическая ТЭС важна

Таврическая ТЭС — газотурбинная электростанция в Крыму, построенная россиянами после оккупации полуострова. Она является одним из ключевых элементов энергетической инфраструктуры Крыма.

Предыдущие атаки в оккупированном Крыму

За прошедшие сутки, в ночь на 19 июня, операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли удар по объектам Глебовского подземного газохранилища – единственного в оккупированном Крыму. Наземные сооружения газохранилища получили критические повреждения. На территории возник пожар. Объект был поражён дронами класса "middle strike" украинского производства компании Fire Point. Назначение этого газохранилища — быстро подавать большие объёмы газа во время морозов или суточных пиков потребления.

Также 18 июня и в ночь на 19 июня украинские подразделения нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры в оккупированном Крыму.

В частности, под удар попали железнодорожные мосты в районах Роздольного и Владиславовки.

В Генштабе отметили, что эти объекты российские войска использовали для обеспечения военных перевозок и логистики оккупационной группировки на полуострове.

Поражение таких целей должно затруднить поставки боеприпасов, техники и личного состава российской армии.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на территории временно оккупированного Крыма вечером в воскресенье, 14 июня, были слышны взрывы. Противник предупреждал об опасности ударов украинских дронов, в частности реактивных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!