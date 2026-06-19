"Сооружения получили критические повреждения": в Крыму СБС поразили единственное газохранилище. Видео

В ночь на 19 июня операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" поразили объекты Глебовского подземного хранилища газа – единственного в оккупированном Крыму. Наземные сооружения газохранилища получили критические повреждения.

Видео дня

На территории возник пожар, что подтверждено данными сервиса спутникового мониторинга NASA FIRMS. Об этом сообщили на странице полка "Рейд" в Facebook.

Там отметили, что объект был поражен дронами класса middle strike украинского производства компании Fire Point.

Что известно о пораженном объекте и почему он важен

Глебовское ПХГ расположено вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове в оккупированном Крыму. Важно то, что это – единственное газохранилище на полуострове.

Главные истории дня

Его назначение — быстро подавать большие объемы газа во время морозов или суточных пиков потребления. Нормальная работа ПХГ критически важна для энергосистемы оккупированного Крыма, все крупные тепло- и электростанции которого (включая Балаклавскую и Таврическую ТЭС) работают на природном газе в качестве основного топлива.

От надежности электроснабжения с этих ТЭС зависят военные объекты армии РФ на полуострове.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июня и в ночь на 19 июня украинские подразделения нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры в оккупированном Крыму. В частности, под удар попали железнодорожные мосты в районах Роздольного и Владиславовки.

В Генштабе отметили, что эти объекты российские войска использовали для обеспечения военных перевозок и логистики оккупационной группировки на полуострове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!