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"Сооружения получили критические повреждения": в Крыму СБС поразили единственное газохранилище. Видео

София Закревская
War
2 минуты
1,6 т.
Операторы СБС нанесли удар по Глебовскому подземному газохранилищу в Крыму
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В ночь на 19 июня операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" поразили объекты Глебовского подземного хранилища газа – единственного в оккупированном Крыму. Наземные сооружения газохранилища получили критические повреждения.

На территории возник пожар, что подтверждено данными сервиса спутникового мониторинга NASA FIRMS. Об этом сообщили на странице полка "Рейд" в Facebook.

Там отметили, что объект был поражен дронами класса middle strike украинского производства компании Fire Point.

Что известно о пораженном объекте и почему он важен

Глебовское ПХГ расположено вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове в оккупированном Крыму. Важно то, что это – единственное газохранилище на полуострове.

Глибовское газохранилище в Крыму.

Его назначение — быстро подавать большие объемы газа во время морозов или суточных пиков потребления. Нормальная работа ПХГ критически важна для энергосистемы оккупированного Крыма, все крупные тепло- и электростанции которого (включая Балаклавскую и Таврическую ТЭС) работают на природном газе в качестве основного топлива.

От надежности электроснабжения с этих ТЭС зависят военные объекты армии РФ на полуострове.

На объекте вспыхнул пожар.
Село Дозорное.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июня и в ночь на 19 июня украинские подразделения нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры в оккупированном Крыму. В частности, под удар попали железнодорожные мосты в районах Роздольного и Владиславовки.

В Генштабе отметили, что эти объекты российские войска использовали для обеспечения военных перевозок и логистики оккупационной группировки на полуострове.

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