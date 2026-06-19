Силы обороны нанесли удар по железнодорожным мостам в оккупированном Крыму, – Генштаб
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Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов во временно оккупированном Крыму, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Среди пораженных целей – железнодорожные мосты, склады горючего, районы сосредоточения техники и пункты управления беспилотниками.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В Крыму поражены железнодорожные мосты
По данным военных, 18 июня и в ночь на 19 июня украинские подразделения нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры в оккупированном Крыму.
В частности, под удар попали железнодорожные мосты в районах Роздольного и Владиславовки.
В Генштабе отметили, что эти объекты российские войска использовали для обеспечения военных перевозок и логистики оккупационной группировки на полуострове.
Поражение таких целей должно затруднить поставки боеприпасов, техники и личного состава российской армии.
Нанесены удары по технике и складам оккупантов
Помимо Крыма, украинские военные атаковали район сосредоточения вооружения и военной техники российских войск вблизи Северодонецка в Луганской области.
Также удару подвергся склад горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.
В Генштабе отмечают, что такие удары направлены на ослабление возможностей оккупационных войск обеспечивать свои подразделения топливом и материальными ресурсами.
Поражены пункты управления российскими дронами
Украинские силы также продолжили наносить удары по российским беспилотным системам.
По информации Генштаба, были нанесены удары по пунктам управления БПЛА противника в районах:
- Покровска;
- Воскресенки;
- Северска Донецкой области;
- Новоивановки Запорожской области;
- Малиевки Днепропетровской области.
Такие объекты используются оккупантами для координации разведывательных и ударных дронов на различных участках фронта.
Подтверждены серьезные повреждения Московского НПЗ
Отдельно Генеральный штаб сообщил о результатах удара по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, который был атакован 18 июня.
По подтвержденным данным, на предприятии повреждены:
- комплексная установка переработки нефти;
- три резервуара типа РВС-10000;
- один резервуар РВС-30000.
В результате удара предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок.
Ранее об остановке работы Московского НПЗ также сообщали источники Reuters в нефтяной отрасли.
Украина продолжит удары по военной инфраструктуре РФ
В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны и в дальнейшем будут проводить системные операции по поражению военных и логистических объектов России.
Целью таких действий остается снижение боевого потенциала оккупационной армии ипринуждение России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
"Силы обороны Украины продолжат системные меры по поражению до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – заявили в Генштабе.
Как сообщал OBOZ.UA, днём в пятницу, 19 июня, Москва в очередной раз оказалась под атакой беспилотников. Местные жители фиксировали в небе рои БПЛА, которые надлетали с разных направлений.
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