Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов во временно оккупированном Крыму, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Среди пораженных целей – железнодорожные мосты, склады горючего, районы сосредоточения техники и пункты управления беспилотниками.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Крыму поражены железнодорожные мосты

По данным военных, 18 июня и в ночь на 19 июня украинские подразделения нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры в оккупированном Крыму.

В частности, под удар попали железнодорожные мосты в районах Роздольного и Владиславовки.

В Генштабе отметили, что эти объекты российские войска использовали для обеспечения военных перевозок и логистики оккупационной группировки на полуострове.

Поражение таких целей должно затруднить поставки боеприпасов, техники и личного состава российской армии.

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Нанесены удары по технике и складам оккупантов

Помимо Крыма, украинские военные атаковали район сосредоточения вооружения и военной техники российских войск вблизи Северодонецка в Луганской области.

Также удару подвергся склад горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что такие удары направлены на ослабление возможностей оккупационных войск обеспечивать свои подразделения топливом и материальными ресурсами.

Поражены пункты управления российскими дронами

Украинские силы также продолжили наносить удары по российским беспилотным системам.

По информации Генштаба, были нанесены удары по пунктам управления БПЛА противника в районах:

- Покровска;

- Воскресенки;

- Северска Донецкой области;

- Новоивановки Запорожской области;

- Малиевки Днепропетровской области.

Такие объекты используются оккупантами для координации разведывательных и ударных дронов на различных участках фронта.

Подтверждены серьезные повреждения Московского НПЗ

Отдельно Генеральный штаб сообщил о результатах удара по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, который был атакован 18 июня.

По подтвержденным данным, на предприятии повреждены:

- комплексная установка переработки нефти;

- три резервуара типа РВС-10000;

- один резервуар РВС-30000.

В результате удара предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок.

Ранее об остановке работы Московского НПЗ также сообщали источники Reuters в нефтяной отрасли.

Украина продолжит удары по военной инфраструктуре РФ

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны и в дальнейшем будут проводить системные операции по поражению военных и логистических объектов России.

Целью таких действий остается снижение боевого потенциала оккупационной армии ипринуждение России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

"Силы обороны Украины продолжат системные меры по поражению до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, днём в пятницу, 19 июня, Москва в очередной раз оказалась под атакой беспилотников. Местные жители фиксировали в небе рои БПЛА, которые надлетали с разных направлений.

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