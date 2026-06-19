Заходят с разных направлений: Москва вновь подвергается атаке дронов. Фото и видео

Днём в пятницу, 19 июня, столица России– Москва в очередной раз подверглась атаке беспилотников. Местные жители фиксировали в небе рои БПЛА, которые приближались с разных направлений.

Видео дня

ПВО страны-агрессора пыталась сбивать скоростные цели. Об этом сообщает Telegram-канал "Exilenova+".

"Комбинированная атака на Москву. БПЛА уже прорвались в Московскую область и прямо сейчас приближаются с разных направлений к своим целям", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

За движением беспилотников наблюдали москвичи, которые массово делились фото и видео в местных пабликах.

Судя по кадрам, БПЛА, кроме сил противовоздушной обороны, пытались "сбивать" и столичные строительные краны.

Реакция россиян

Помимо фото и видео, россияне также активно комментировали атаку, которой они, судя по сообщениям, не слишком довольны.

Жители столицы уже не верят сказкам властей о победе РФ и понимают, что из-за так называемой "СВО" в первую очередь пострадает население и экономика страны-агрессора.

Напомним, 18 июня украинские беспилотники в очередной раз нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки вспыхнул мощный пожар. Несмотря на плотную ПВО вблизи НПЗ, дроны всё же прорвались вглубь объекта и повредили объединенную установку по переработке нефти Euro+, введенную в эксплуатацию в 2020 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня беспилотники совершили атаку на крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы (РФ). В результате попаданий на объекте возник масштабный пожар, а в небо поднялся черный столб дыма. Удар пришелся по предприятию в столичном районе Капотня.

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