Дроны атаковали крупнейший НПЗ Москвы: произошел пожар, поднялся черный дым. Фото и видео

Во вторник утром, 16 июня, беспилотники нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Москвы (РФ). В результате попаданий на объекте возник масштабный пожар, а в небо поднялся черный столб дыма.

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Удар пришелся по предприятию в столичном районе Капотня. Фото и видео опубликовал Telegram-канал "Exilenova+".

Что известно об атаке на столицу РФ

О беспилотниках, которые ранним утром направлялись на столицу РФ, сообщил мэр Сергей Собянин. Около 06:00 он заявил о якобы сбитых 2 дронах и работе экстренных служб на месте падения. Уже в 07:26 чиновник говорил о 15 БПЛА, а в 08:01 – о 25, которые также, якобы, сбила ПВО.

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По состоянию на 08:06 мэр Москвы сообщил о массированной атаке беспилотников, в ходе которой силы ПВО, якобы, сбили около 60 дронов.

Также он подтвердил, что Московский НПЗ получил повреждения в результате попадания беспилотника. Экстренные службы работают на местах падения обломков.

По данным OSINT-сообществ, на пострадавшем Московском НПЗ зафиксирован пожар в районе электрообезсоляющей установки АВТ-6, которую называют ключевым элементом технологического цикла предприятия.

В "Exilenova+" отметили, что, несмотря на защищенность НПЗ, который окружен не одним десятком средств ПВО, беспилотники все же поразили объект. В то же время сообщается, что в самой Москве во время инцидента не было объявлено никаких сигналов воздушной тревоги.

Капотня является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, напрямую снабжающих топливом Москву. Предприятие расположено примерно в 15 км от Кремля.

По имеющимся данным, этот НПЗ покрывает до 40% топливного рынка столицы и около 70% потребностей Москвы и области в бензине.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 11 июня Силы обороны Украины атаковали Краснодарский край РФ. Там вновь был поражен Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), на территории объекта вспыхнул пожар. Местные жители снимали на видео работу российской ПВО, которая оказалась не очень удачной.

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