В Краснодарском крае РФ прогремели взрывы: атакован Афипский НПЗ. Фото и видео

В ночь на четверг, 11 июня, Силы обороны Украины атаковали Краснодарский край РФ. Там снова был поражен Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), на территории объекта вспыхнул пожар.

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Местные жители снимали работу российской ПВО, которая оказалась не очень удачной. Соответствующими кадрами они поделились в сети.

"рф мониторы фиксировали до этого пуски реактивных целей", – сообщает Exilenova+.

В стране-агрессоре признали факт атаки на НПЗ и пожар, но утверждают, что он якобы возник в результате "падения обломков БпЛА".

Напомним: в ночь на 14 марта беспилотники нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России. После атаки на территории предприятия возник пожар. Сообщалось, что во время атаки была повреждена ключевая установка НПЗ.

Афипский НПЗ, расположенный в Краснодарском крае, имеет годовой объем переработки 6,25 миллиона тонн нефти, что составляет около 2,1% от общего объема нефтепереработки России. Атаку на завод подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском городе Самара после дронового обстрела 10 июня приостановил свою работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Компания "Роснефти" получила повреждения, которые повлияли на производственные процессы.

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