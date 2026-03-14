Попадание и пожар: в Генштабе подтвердили украинский удар по 'Афипскому' НПЗ в России

В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам военной и логистической инфраструктуры России. Среди целей оказался нефтеперерабатывающий завод "Афипский" и инфраструктура порта "Кавказ".

После попадания на территории НПЗ возник пожар. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский" и инфраструктура порта "Кавказ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был частью операции по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора.

"Афипский" НПЗ, расположенный в Краснодарском крае, имеет годовой объем переработки 6,25 миллиона тонн нефти, что составляет около 2,1% от общего объема нефтепереработки России. После попадания на предприятии начался пожар.

Кроме того, получила повреждения инфраструктура порта "Кавказ" в районе Чушки того же края. Оба объекта обеспечивают работу российской армии, в частности поставки топлива и логистическую поддержку.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В Генштабе отметили, что системное поражение военной инфраструктуры, предприятий ВПК и объектов, задействованных в обеспечении российских войск, будет продолжаться до полного прекращения агрессии против Украины.

Стоит отметить, что этот НПЗ уже неоднократно становился целью атак беспилотников. По сообщениям открытых источников, украинские дроны ранее несколько раз пытались нанести удары по предприятию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 29 ноября 2025 года украинские войска нанесли новую серию ударов по нескольким важным объектам российского агрессора. Целью атаки стали, в частности, авиаремонтный и нефтеперерабатывающий заводы. Взрывы прогремели в Ростовской области и Краснодарском крае России.

