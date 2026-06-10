Мир привык ужасаться масштабным ракетным ударам, но почему-то мало кто обращает внимание на ежедневные, коварные военные преступления россиян непосредственно на линии соприкосновения.

Видео дня

Международным институтам и всему цивилизованному миру давно следует задуматься: мы имеем дело с теми, для кого понятие чести или правил ведения войны просто не существует. Их тактика — это сплошное вероломство и низость.

Вчерашний день в очередной раз напомнил: мы воюем не просто с армией, а с врагом, который систематически пренебрегает любыми правилами войны.

Моими подчиненными была разоблачена попытка вероломного захвата одной из наших тыловых позиций.

Двое российских военнослужащих пытались проникнуть к нам, переодевшись в украинский "пиксель".

Однако план провалился на этапе идентификации. У "защитников" не было никаких знаков различия, форма выглядела подозрительно новой, паролей не знали, а главное - языковой барьер.

На вопросы на украинском они ответить не смогли, выдав себя на русском языке, что окончательно помогло сориентироваться нашим казакам.

Когда врагам приказали сложить оружие и лечь на землю, они выбрали открыть огонь. Решение было мгновенным: противник был немедленно уничтожен стрелковым огнем.

При осмотре у убитых нашли полный набор оккупанта: российские жгуты, жетоны армии рф, российские сигареты, телефон, радиостанцию, оружие АК-74 1993 года выпуска и тротиловую шашку.

Факт зафиксирован, соответствующая запись в журнал боевых действий внесена, донесение отработано.

Мы продолжаем держать оборону и делать свою работу — методично вычищать украинскую землю от нечисти, в какую бы шкуру она не переодевалась.

Слава мотопехотному батальону 43 омбр! Слава ВСУ!

Согласно Международному гуманитарному праву, при ведении боевых действий строго запрещается: использовать военную форму или знаки различия противоположной стороны во время атак или для прикрытия, защиты или содействия собственным военным операциям.