Враг нанес семь ударов с помощью КАБ по Сумской общине: пять человек пострадали

В воскресенье вечером, 26 июля, Россия вновь нанесла удар по Украине. Враг нанес семь ударов авиационными бомбами по Сумской общине.

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На данный момент известно о пяти пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

"В результате атаки врага повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт. Продолжается обследование территории. Все последствия вражеской атаки уточняются", – рассказал чиновник.

Подробности нападения от Сумской МВА

По информации главы Сумской МВА Сергея Кривошеенко о 5 пострадавших: 58-летняя женщина, которая находилась на рабочем месте, госпитализирована, состояние удовлетворительное. Также в стационарном отделении находится 30-летний мужчина. Еще трое пострадавших проходят амбулаторное лечение.

"Предварительно повреждено 30 частных домов. Отключено электроснабжение части потребителей из-за повреждения электросети. Частично прекращено водоснабжение, вызванное вражеским ударом", – говорится в сообщении.

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Кроме того, ранения получила 34-летняя женщина в результате удара БПЛА "Молния" в парковой зоне Заречного района. Медицинская помощь была оказана на месте. Повреждено остекление кафе, попавшего в зону удара. Остальные обстоятельства атаки устанавливаются.

Напомним, что в воскресенье, 26 июля, враг нанес удар по супермаркету АТБ в Чернигове. Двое погибших, среди них 9-летний ребенок. В этот день россияне также атаковали Запорожье. В областной администрации сообщили о взрывах около 11:30. По предварительным данным, для террора в Запорожье российские войска применили управляемые авиабомбы. Один человек погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля российская оккупационная армия продолжила обстрел Харькова. Захватчики применили баражирующий боеприпас "Бандероль" для нанесения удара по жилому дому. В результате атаки погиб человек, также есть много пострадавших.

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