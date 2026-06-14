В оккупированной Керчи зафиксирована массированная атака украинских реактивных дронов: движение по Крымскому мосту перекрыто

На территории временно оккупированного Крыма вечером в воскресенье, 14 июня, были слышны взрывы. Противник предупреждал об опасности ударов украинских дронов (в частности реактивных).

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Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что взрывы в Керчи раздались незадолго до 20:00 и продолжались не менее получаса. В то же время мониторинговые паблики противника объявили о тревоге на полуострове около 19:40.

Предварительно, в районе города Керчь работала противовоздушная оборона российских захватчиков. Также известно, что агрессор превентивно перекрывал движение транспорта по незаконно построенному Керченскому мосту, который соединяет ТОТ Украины с Россией.

Ориентировочно в 20:40 местные жители рассказали "Крымскому ветру", что стрельба раздавалась в районе мыса Фиолент в Севастополе. Неизвестно, были ли это учения оккупантов или причина в другом.

В 22:00 появились данные о полетах вертолета над Ялтой – для южного побережья Крыма ночью это редкое и нехарактерное событие, отметили авторы канала "Крымский ветер".

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Звук вертолета, который записали жители оккупированной территории:

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее спутниковые снимки подтвердили, что Силы обороны Украины смогли нанести повреждения логистическим объектам противника на путях, ведущих в АР Крым с "материка": контрольно-пропускного пункта "Джанкой" и моста через пролив Промоина.

– Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что украинские воины выявили наиболее уязвимое место российской группировки в оккупированном Крыму. Речь идет о логистике и транспортных маршрутах, которые обеспечивают связь полуострова с территорией Российской Федерации.

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