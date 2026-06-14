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Спутниковые снимки подтвердили значительные повреждения КПП "Джанкой" и моста через пролив Промоина. Фото

Дарья Дурова
War
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Силы обороны Украины смогли нанести повреждения логистическим объектам противника на путях, ведущих в АР Крым с "материка". Подтверждено поражение контрольно-пропускного пункта "Джанкой" и моста через пролив Промоина.

Последствия атак заметны на спутниковых фото. Сравнение снимков за 12 и 13 июня (до и после обстрелов) провели журналисты "Радио Свобода".

На фотографии, сделанной из космоса 13 июня, видны значительные повреждения контрольно-пропускного пункта на дороге из Чонгара в оккупированной части Херсонской области к Крыму.

"Накануне журналисты публиковали снимки очередей грузовиков на этом КПП после повреждения Херсонского моста", – отметили в "Радио Свобода".

Координаты КПП "Джанкой" – 45°58'35.1"N 34°34'18.9"E.

Первое фото от 12 июня. На втором видны последствия попаданий

Кроме того, произошел новый удар по мосту через пролив Промоина (его еще называют Арабатским проливом). Этот автомобильный мост соединяет райцентр Геническ с Арабатской стрелкой.

Обстрел подтвердил, в частности, коллаборант Владимир Сальдо, так называемый глава оккупированной части Херсонщины. По состоянию на 13 июня на мосту организовали реверсивное движение.

Координаты моста на проливе Промоина – 46°08'52.5"N 34°48'27.3"E.

Фотографии от 12 июня (первая) и от 13 июня (вторая).

Где размещены эти объекты на карте:

Какие объекты обстреляли Силы обороны Украины

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на утро 13 июня движение в сторону автомобильного пункта пропуска "Джанкой" на ВОТ было перекрыто. Очевидцы также заявляли, что в результате ударов был уничтожен понтонный мост вместе с фурами.

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