Спутниковые снимки подтвердили значительные повреждения КПП "Джанкой" и моста через пролив Промоина. Фото

Силы обороны Украины смогли нанести повреждения логистическим объектам противника на путях, ведущих в АР Крым с "материка". Подтверждено поражение контрольно-пропускного пункта "Джанкой" и моста через пролив Промоина.

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Последствия атак заметны на спутниковых фото. Сравнение снимков за 12 и 13 июня (до и после обстрелов) провели журналисты "Радио Свобода".

На фотографии, сделанной из космоса 13 июня, видны значительные повреждения контрольно-пропускного пункта на дороге из Чонгара в оккупированной части Херсонской области к Крыму.

"Накануне журналисты публиковали снимки очередей грузовиков на этом КПП после повреждения Херсонского моста", – отметили в "Радио Свобода".

Координаты КПП "Джанкой" – 45°58'35.1"N 34°34'18.9"E.

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Кроме того, произошел новый удар по мосту через пролив Промоина (его еще называют Арабатским проливом). Этот автомобильный мост соединяет райцентр Геническ с Арабатской стрелкой.

Обстрел подтвердил, в частности, коллаборант Владимир Сальдо, так называемый глава оккупированной части Херсонщины. По состоянию на 13 июня на мосту организовали реверсивное движение.

Координаты моста на проливе Промоина – 46°08'52.5"N 34°48'27.3"E.

Где размещены эти объекты на карте:

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на утро 13 июня движение в сторону автомобильного пункта пропуска "Джанкой" на ВОТ было перекрыто. Очевидцы также заявляли, что в результате ударов был уничтожен понтонный мост вместе с фурами.

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