Оккупанты пожаловались на новые удары Украины по логистическим путям в Крым: что известно. Карта

В ночь на 13 июня украинские войска продолжили бить по логистическим маршрутам, которые соединяю оккупированный Крым с материковой частью Украины. В частности, были атакованы мосты на направлении Чонгара.

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По состоянию на утро 13 июня движение в сторону автомобильного пункта пропуска "Джанкой" перекрыто. Информацию об этом подтвердил так называемый "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо.

Удары по логистике

Гауляйтер пожаловался, что украинские военные пытались ударить по мостам в Херсонской области. По легенде Сальдо, за ночь силами ПВО и мобильных огневых групп якобы сбито 25 ударных БПЛА.

При этом предатель подтвердил, что кроме автомобильных мостов на направлении Чонгара украинские беспилотники ударили по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Сальдо заявил, что специалисты уже провели обследование конструкций и после этого движение запустили в реверсивном режиме.

Главные истории дня

По информации монитиориговых каналов, кроме автомобильных мостов ночью украинские беспилотники били по бензовозам, которые ехали в оккупированный Крым. В результате атаки часть транспорта была уничтожена.

Жители оккупированных территорий в местных пабликах подтвердили, что АПП "Чонгар" не функционирует после ночной атаки. Кроме того, очевидцы пишут, что в результате ударов был уничтожен понтонный мост вместе с фурами.

Также в сети пишут, что по мосту, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью Украины, ударили около трех десяткой БПЛА. К тому же, местные жители подтвердили, что в районе моста сожгли колонну бензовозов.

Что предшествовало

Украинские военные методично разрушают транспортную инфраструктуру на захваченных территориях, что привело к сбоям в обеспечении российских оккупационных войск.

Полностью заблокировать трафик пока не получилось, но вражеская логистика существенно замедлилась. Чтобы обезопасить технику и живую силу, путинские войска практически отказались от использования уязвимых участков трасс Новоазовск – Мариуполь и Донецк – Мариуполь/Бердянск, активно переходя на альтернативные объездные пути.

Напомним, российское военное командование вынуждено пойти на радикальные меры из-за регулярных и точных ударов украинских сил по ключевым логистическим узлам. Движение военных грузов по главным автомагистралям, связывающим материковую Россию с оккупированным Крымом полностью заблокировано.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины без привлечения особого внимания в информационном пространстве проводят операцию по изоляции Крыма и юго-западного фланга фронта. В случае успеха, это может привести к самоизоляции полуострова и превращению его из военного плацдарма, места "проекции силы" страны-агрессора России в неподъемную проблему для Кремля.

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