Российское командование запретило движение по трассе на оккупированный Крым: в ISW оценили последствия. Карта

Российское военное командование вынуждено пойти на радикальные меры из-за регулярных и точных ударов украинских сил по ключевым логистическим узлам. Движение военных грузов по главным автомагистралям, связывающим материковую Россию с оккупированным Крымом полностью заблокировано.

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После серии успешных украинских ударов командование Восточной группировки сил РФ запретило движение по трассе на оккупированный Крым с 7 июня. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Закрытие ключевых артерий

По информации командира Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди, ограничения вступили в силу с 7 июня и распространяются на несколько стратегических маршрутов.

Речь идет об автомагистрали М-14 Ростов – Крым, которая была главной сухопутной артерией снабжения, проходящая через временно оккупированные территории юга Украины. Также движение парализовано на трассе А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь – Таврида.

Причиной такого шага стал жесткий огневой контроль, который Силы обороны Украины установили над этими дорогами. Ранее оккупационные власти уже вводили лимиты на передвижение коммерческого пассажирского транспорта по М-14 и участку трассы Р-150, однако теперь запрет коснулся непосредственно обеспечения путинской армии.

Кризис российской логистики

Аналитики ISW отмечают, что данное решение является прямым следствием масштабной украинской кампании по нанесению ударов средней дальности. Начиная с весны 2026 года, Украина методично уничтожает наземные линии коммуникаций и железнодорожную инфраструктуру врага.

Закрытие ключевых трасс критически нарушает регулярное снабжение российских оккупационных войск и с высокой долей вероятности уже ведет к снижению боеготовности передовых подразделений РФ.

Этот негативный для Кремля эффект будет лишь усиливаться, пока российские оккупанты не попытаются найти альтернативные и, вероятно, куда более сложные маршруты.

Перспективы и влияние на фронт

По оценкам экспертов, Украина не планирует снижать темпы ударов. Напротив, кампания по уничтожению тыловой логистики будет расширяться и интенсифицироваться.

Эксперты считают, что это окажет каскадный эффект на способность российской армии вести наступательные операции в ближайшие месяцы. Систематическое уничтожение логистических каналов является частью комплексных усилий Украины по формированию поля боя.

Напоминаем, что Украина наращивает удары по российской логистике на оккупированных территориях на востоке и юге страны, оккупанты уже ощущают последствия логистического "локдауна" – и они будут только усиливаться. В частности, в Крыму к топливному кризису из-за украинских ударов добавился еще и дефицит основных товаров и материалов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины без привлечения особого внимания в информационном пространстве проводят операцию по изоляции Крыма и юго-западного фланга фронта. В случае успеха, это может привести к самоизоляции полуострова и превращению его из военного плацдарма, места "проекции силы" страны-агрессора России в неподъемную проблему для Кремля.

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