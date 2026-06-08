Украинские удары нарушают логистику врага и вызвали коллапс в Крыму: у z-блогеров паника – ISW

Украина наращивает удары по российской логистике на оккупированных территориях на востоке и юге страны, оккупанты уже ощущают последствия логистического "локдауна" – и они будут только усиливаться. В частности, в Крыму к топливному кризису из-за украинских ударов добавился еще и дефицит основных товаров и материалов.

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Украинская кампания средней дальности и ее результаты вызвали панику у z-блогеров. О ситуации и реакции на нее так называемых российских военкоров и военных блогеров рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Украина выбивает российскую логистику на ВОТ юга и востока

Украинские удары средней дальности по российским наземным линиям связи на оккупированном юге и востоке Украины продолжают нарушать российскую логистику.

Оперативные последствия этих ударов, считают аналитики, в ближайшее время будут только усиливаться.

Под огневым контролем Сил обороны находятся оккупированные Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка и Кадиевка, а также другие населенные пункты на ВОТ, через которые проходит автомагистраль М-04 (Знаменка — Луганск — Изварино на российско-украинской границе) или которые расположены возле этой дороги.

По оценкам украинских военных, трасса М-04 является более важной для российской военной логистики, чем автомагистраль М-14, соединяющая российскую Ростовскую область с временно оккупированным украинским Крымом и проходящая через оккупированные территории юга нашего государства.

Как отметил один из украинских операторов БПЛА, трасса М-04 пролегает от Москвы до Ростова-на-Дону, российских черноморских портов и Кавказского региона. Он добавил, что через М-04 поставляются грузы в оккупированный Крым, юг Украины, Луганскую (через Миллерово и Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ) и Донецкую (через Новошахтинск Ростовской области) областей.

"Автомагистрали М-04 и М-14 связаны между собой, а украинские войска также наносят удары по участкам автомагистрали H-20, соединяющим М-04 с М-14 через Донецк. Поэтому украинские удары, вероятно, вызовут еще более глубокие каскадные последствия в оперативном тылу России в ближайшее время", – отметили в ISW.

Аналитики констатировали, что украинские удары продолжают усложнять российскую логистику вдоль М-04 и М-14. Назначенный Кремлем гауляйтер "ЛНР" (оккупированной части украинской Луганщины) Леонид Пасечник из-за этого 6 июня издал указ о запрете движения коммерческих пассажирских транспортных средств через участок М-04, который проходит через регион.

Бывший советник мэра Мариуполя, а ныне руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко 7 июня сообщил, что российские войска изменили свой логистический маршрут между Мариуполем и Бердянском и теперь используют местные дороги вблизи побережья вместо трассы М14, которая соединяет два города

Андрющенко добавил, что российские войска пытаются замаскировать свою военную технику под гражданскую, меняя цвет тентов, накрывающих кузова грузовиков, и перекрашивая грузовики в белый цвет.

"Использование небольших дорог и объездов, вероятно, замедлит российскую логистику, поскольку украинские войска будут продолжать обстреливать российскую технику в ближайшее время", – считают в ISW.

В Крыму усиливается топливный кризис

Тем временем в Крыму, который из-за украинских ударов постепенно превращается в "остров" с точки зрения снабжения, все острее ощущают нехватку бензина.

6 июня гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев объявил, что крупная крымская сеть заправок ТЭС будет отпускать топливо только по предварительно полученным через российский государственный мессенджер Max QR-кодам. Представитель оккупационной администрации добавил, что количество доступных QR-кодов в определенный день будет соответствовать объему бензина, доступного для продажи.

Позже в тот же день Развожаев заявил, что оккупационные власти Крыма распродали все доступные QR-коды на 7 июня в течение двух часов. К тому же, в Севастополе теперь можно приобрести не более 20 л топлива в неделю (ранее такие ограничения устанавливались на день).

"Сочетание дальнобойных ударов Украины по российской энергетической инфраструктуре и ударов средней дальности по российским наземным линиям связи на юге и востоке государства, вероятно, способствовало дефициту бензина в оккупированном Крыму", – отметили аналитики.

Они также добавили, что после ударов по российской логистике 7 июня гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо объявил о прекращении движения через КПП Джанкой на админгранице между этим регионом и Крымом. Причиной стало заявленное россиянами повреждение украинскими дронами моста в Чонгаре, соединяющего эти две административные единицы Украины.

На полуострове также начинается дефицит некоторых товаров

Оккупированный Крым также начинает испытывать дефицит основных товаров и материалов.

Согласно сообщению независимого российского издания "Агентство", жители Крыма с 5 июня жалуются на перебои с поставками, а следовательно – и с продажей в магазинах некоторых продуктов. С ограничениями продают в крымских розничных точках гречку, сахар, рис и муку.

Оккупационные власти пытаются скрыть истинные причины дефицита продуктов и топлива. В нем оккупанты винят "природные затишья" в циклах сбора урожая, которые, мол, "временно уменьшают доступность некоторых продуктов".

"Успешные удары Украины по российским транспортным артериям на оккупированных территориях, вероятно, будут иметь все большее влияние на способность России поставлять туда основные товары", – прогнозируют в ISW.

Z-блогеры паникуют

Успешные ударные кампании Украины средней и большой дальности вызывают недовольство и панику в российском сообществе военных блогеров.

Так, z-блогер и бывший инструктор "Шторм-Z" 7 июня пожаловался, что Украина расширяет свои ударные кампании средней и большой дальности, чтобы нанести удары по критически важной и оборонной промышленной инфраструктуре на оперативной и стратегической глубине, а также ухудшает состояние радаров и систем противовоздушной обороны России.

Он раскритиковал российскую бюрократию и конфликты между государством и корпоративными фигурами за неспособность реагировать на усиление ударов Украины.

Блогер предупредил, что Россия не в состоянии анализировать тенденции на поле боя в Украине и недооценивает текущие и будущие возможности противника.

Еще один его "коллега" утверждал, что дефицит бензина в оккупированном Крыму порождает панику среди местных жителей

Другой z-блогер пожаловался, что украинские удары средней и дальней дальности влияют на российскую военную логистику и поставки топлива на юге России и в оккупированной Украине.

"Некоторые военные блогеры раскритиковали министерство обороны России и начальника Генерального штаба генерала армии РФ Валерия Герасимова за то, что они не наносят ответные удары по украинской логистике, в частности по мостам через реку Днепр. Российские военные блогеры в последние дни все больше жалуются на последствия ударных кампаний Украины и неспособность России защититься от этих ударов. Эти успешные ударные кампании Украины становятся точками невралгии в ультранационалистическом информационном пространстве, особенно учитывая, что текущие плохие результаты России на поле боя, рост потерь и экономические трудности порождают широкое внутреннее недовольство", – резюмировали аналитики.

Как писал OBOZ.UA ранее в ISW отмечали, что дальнобойные удары Украины ставят Россию перед серьезной дилеммой.

Также аналитики констатировали, что оккупанты теряют эффективность на фронте на фоне эффективного украинского наступления.

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