Дальнобойные удары Украины ставят Россию перед серьезной дилеммой – ISW

Увеличение количества дальнобойных ударов Украины по стратегическим объектам в глубоком тылу РФ, в частности, в Санкт-Петербурге, ставит российское командование перед критической дилеммой. Оккупантам теперь приходится думать, как распределить ограниченные средства ПВО для защиты огромной территории.

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Успешные атаки в момент проведения крупного международного форума не только обнажили уязвимость российских объектов в тылу, но и разрушили пропагандистский нарратив Кремля о "стабильности" и безопасности внутри страны. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Символический ударв день закрытия форума

В день закрытия Петербургского международного экономического форума 6 июня украинские силы провели вторую волну скоординированных ударов по военным и энергетическим объектам Ленинградской области. По данным Генерального штаба Украины, СБУ и Сил специальных операций целями атаки стали сразу несколько военных объектов врага в Ленинградской области.

Верифицированными целями повторной атаки стали Кронштадтская военно-морская база, 15-й арсенал ВМФ России и объекты в районе Ломоносова, Петергофское нефтехранилище и нефтетерминал "Несте", 1060-й Центр материально-технического обеспечения в Большой Ижоре, где местные власти были вынуждены признать факт пожара.

Масштаб атаки вынудил губернатора Александра Беглова впервые с февраля 2022 года призвать жителей города оставаться дома во время налетов БПЛА.

ПВО для Москвы или регионов

Успех украинских дронов, преодолевших более 1000 километров от границы, указывает на серьезные системные проблемы в противовоздушной обороне РФ. Санкт-Петербург и Ленинградская область считались приоритетными регионами, где ранее официально объявлялось о реформах и усилении защиты НПЗ и оборонных заводов.

Более того, аналитики ISW уверены, что ради безопасности международного форума, привлекающего десятки тысяч гостей, ПВО города наверняка было максимально усилено.

Однако на практике российское руководство демонстрирует очевидный приоритет защиты Москвы в ущерб другим регионам. В то время как Петербург подвергался ударам, в Москве на высотных зданиях продолжали экстренно устанавливать дополнительные зенитные комплексы, такие как модернизированный "Панцирь-СМД-Е".

Разрушение нарратива о "стабильности"

Растущая интенсивность украинских кампаний на средние и дальние дистанции создает жесткую конкуренцию за ресурсы ПВО в российском тылу. Россия физически не способна надежно прикрыть все стратегические объекты на своей огромной территории.

Исторически Кремль использовал экономический форум в Санкт-Петербурге как главную витрину для демонстрации экономической мощи, стабильности и безопасности России перед иностранными делегациями. Организаторы мероприятия в 2026 году делали особый акцент на создании "нормальных" и комфортных условий для зарубежных гостей.

В то же время выступление диктатора Владимира Путина на форуме изобиловало преувеличенными заявлениями об экономических успехах и стабильности на фронте. Однако удары 3 и 6 июня полностью перечеркнули эти заявления, наглядно продемонстрировав международной аудитории, что Россия не способна защитить даже свои ключевые мегаполисы, а война все глубже проникает на ее собственную территорию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разгромные атаки на флот и нефтебазы РФ. Он пояснил: поскольку российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать воевать – будут продолжаться и украинские дальнобойные "санкции".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в России наблюдается дефицит современных систем противовоздушной обороны, в частности комплексов "Панцирь". На фоне активных ударов украинских беспилотников страна-агрессор вынуждена искать альтернативные решения для защиты своих территорий.

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