Оккупанты теряют эффективность на фронте на фоне эффективного украинского наступления – ISW

Российская оккупационная армия теряет эффективность на поле боя в Украине. Зато Силы обороны продолжают контрнаступательные действия, выбивая россиян с захваченных ими ранее позиций.

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В мае оккупанты, которые до того медленно, но продвигались, понесли чистые потери территории: они смогли захватить меньше, чем потеряли. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Россия теряет эффективность на поле боя

Аналитики отметили, что независимо от используемых методов картографирования ситуации на поле боя, различные источники подтверждают снижение эффективности российских оккупационных войск.

Так, военный портал "Милитарный" со ссылкой не источники в Силах обороны сообщил, что в мае украинские войска освободили больше территорий, чем смогли оккупировать российские захватчики.

Источники портала утверждают, что украинские войска в мае этого года "восстановили контроль" или зачистили от российских диверсантов на около 250 кв км.

Россияне же в течение последнего месяца весны смогли захватить лишь 130 кв км.

В апреле же баланс, по данным источников "Милитарного", был еще в пользу оккупантов. Если украинские войска освободили или провели зачистку на территории площадью около 80 кв км, то россияне оккупировали от 150 до 160 кв км.

В ISW отметили, что их подсчеты несколько отличаются от озвученных "Милитарным" из-за методологических различий. Однако они так же свидетельствуют о снижении темпов продвижения России и усилении наступления Украины.

"ISW оценил, что российские войска захватили или проникли около 40 кв км в мае 2026 года, но расчеты ISW, без учета зон проникновения России, показали, что российские войска потеряли контроль над примерно 280 кв км", – отметили аналитики.

Дисбаланс в пользу Украины в ISW фиксировали также и в апреле. Тогда россияне смогли захватить или провести инфильтрацию на около 28 кв км. При этом они потеряли контроль над примерно 116 кв км территории.

"Слой проникновения ISW показывает участки, в которых российские войска — иногда очень небольшие группы из нескольких солдат — проникли и сохраняют ограниченное присутствие, но не контролируют их в доктринальном смысле. Текущая боевая ситуация, в которой украинские и российские позиции часто перемежаются, а "зона поражения" (зона повышенного риска ударов дронов) расширяется, затрудняет точные расчеты относительно российских и украинских достижений и потерь. Каждый источник, вероятно, использует различные методологии для расчета российских и украинских достижений, но все же приходит к подобным общим выводам относительно действий России и Украины на поле боя на этом этапе войны", – объяснили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину не дают точных разведданных о ситуации на поле боя. Систематическое дезинформирование главы Кремля привело к тому, что он сформировал ложную картину

Российское военное командование, вероятно, систематически дезинформирует главаря Кремля, создавая у него ложную картину происходящего. И Путин продолжает рассказывать о "феноменальных" успехах своей армии, тогда как на самом деле российское наступление в значительной степени остановилось.

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