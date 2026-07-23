Россия нанесла удар по Павлограду: три человека погибли, 19 ранены. Фото

Днем 23 июля российская террористическая армия обстреляла город Павлоград Днепропетровской области. Вследствие вражеской атаки погибли три человека. Еще 19 человек получили ранения из-за атаки россиян, среди пострадавших 2-летняя девочка

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Мишенью для путинских захватчиков стало предприятие пищевой промышленности. Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

Последствия террора

По информации областной военной администрации, на территории предприятия после вражеских ударов начался пожар. Позже появилась информация, что жертвами атаки стали три человека, 19 человек получили ранения из-за атаки россиян, среди пострадавших 2-летняя девочка

Кроме того, по меньшей мере десятеро мирных жителей получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы.

"Повреждено предприятие пищевой промышленности. Там начался пожар. Три человека погибли. 19 человек получили ранения из-за атаки россиян на Павлоград. Среди пострадавших – 2-летняя девочка.Все ранены в больнице. Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь", – сообщили в ОВА.

Главные истории дня

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что около 11:20 российские оккупанты нанесли удар по Павлограду с применением управляемых авиабомб.

Прокуроры фиксируют последствия очередного военного преступления России. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).

Напомним, днем 19 июля российская оккупационная армия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы. На борту находились граждане Сирии и Индии, а также гражданин Украины. В результате российской атаки на судно погибли 10 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, позже у побережья Румынии был поражён танкер, следовавший в Украину. Инцидент произошёл в открытом море, что вызвало реакцию румынских властей. Все члены экипажа были эвакуированы.

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