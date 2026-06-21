"Справедливые ответы": Зеленский подтвердил нанесение ударов по объектам оккупантов по обе стороны Крымского моста

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ночные удары по целям во временно оккупированном Крыму и в Краснодарском крае РФ: были поражены объекты по обе стороны от Крымского моста. Силы обороны применили "дальнобойные удары" против военной логистики, нефтяной отрасли, а также системы ПВО оккупантов.

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Эти удары президент назвал справедливым ответом на российский террор. Подробности ночных ударов он раскрыл в своём Telegram-канале.

Зеленский подтвердил удары по Керчи и Кубани

Еще с ночи начали появляться сообщения о массированной атаке дронов на Крым, а также на порт "Кавказ" в Краснодарском крае РФ .

Зеленский подтвердил: удары все-таки наносились – и оказались очень болезненными для российских оккупантов.

"Этой ночью наши удары с большого расстояния были нанесены по военной логистике, нефтяной отрасли и противовоздушной обороне оккупантов. Все это — справедливый ответ на жестокие российские удары по нашим людям. Я благодарю бойцов СБУ, СБС, ГУР и ССО за успешную работу на расстоянии около 300 километров от линии фронта", – написал глава государства.

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Он добавил, что ударам подверглись объекты по обе стороны Крымского моста.

Речь идет, в частности, о морской логистике для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебазе во временно оккупированной Керчи.

"Кроме того, успешно поражена военная логистика, а также четыре радиолокационные станции из состава комплексов С-400 и два комплекса "Панцирь". Благодарен всем нашим воинам за меткость и профессионализм. Россия понимает только силу, и наша дальнобойная сила точно работает на мир", — подчеркнул президент.

Что предшествовало

Ночью 21 июня в Керчи раздавались многочисленные взрывы. Местные жители снимали кадры пожара в районе морского порта.

Впоследствии OSINT-аналитики назвали цели, которые были поражены. Это, в частности, железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа в порту Керчи, а также военная часть в/ч 98546 – 630-го отдельного путевого железнодорожного батальона, входящего в состав 39-й отдельной железнодорожной бригады РФ.

Одновременно был атакован также порт "Кавказ" в Краснодарском крае РФ, откуда начинается Керченская паромная переправа, по которой оккупанты также доставляют на полуостров топливо. Там, по всей видимости, под удар попали комплекс перегрузки нефтепродуктов и площадка для накопления и ожидания перед погрузкой на паром.

Российские власти в этом регионе заявили об ударе по одному из паромов, в результате чего якобы один человек погиб, ещё один получил ранения, и подтвердили поражение нефтяного терминала.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне под ударом оказался Тюменский НПЗ. Как рассказали в ССО, чтобы поразить эту цель, дроны преодолели около 2500 км. И , по словам украинских воинов, обязательно сделают это еще раз.

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