Под прицелом оказались здание ФСБ и ТЭС: в оккупированном Крыму ночью прогремели взрывы, произошёл пожар. Фото

Временно оккупированный украинский Крым ночью вновь подвергся атаке дронов. Взрывы раздавались, в частности, в Армянске: там, по предварительным данным, под удар попало здание ФСБ, произошел пожар и детонация боеприпасов.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер". Авторы паблика также заявили о массированной атаке на Таврическую ТЭС.

Удар по зданию ФСБ в Армянске

О вероятном поражении здания ФСБ в Крыму "Крымский ветер" сообщил в 02:45 ночи.

"Как сообщают наши подписчики, в Армянске был прилет по зданию погранслужбы ФСБ РФ возле ж/д вокзала, возник пожар. После прилета была детонация, возможно, боеприпасов. В городе в воздухе пахнет горелым", – отмечено в сообщении.

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Около часа ночи в канале появились сообщения о взрывах и попытках российской ПВО сбивать в Армянске "добрые дроны". А уже в 01:15 "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков заявил о пожаре в районе железнодорожного вокзала в этом городе.

Новая атака на Таврическую ТЭС

Ближе к 2 часам ночи крымчане начали сообщать о "стрельбе в районе Таврической ТЭС". Люди слышли также гул двигателя дрона и взрыв, после которого наблюдали в небе зарево.

"В Симферополе слышны взрывы, видны вспышки со стороны Таврической ТЭС", – отмечалось в одном из сообщений "Крымского ветра".

Ближе к трем часам ночи в паблике сообщили, что "Таврическая ТЭС под массированной атакой дронов, росПВО отстреливается".

В то же время, "Крымский ветер" утверждает, что после атаки 21 июня на Таврической ТЭС есть повреждения.

"Виден выгоревший резервуар и обгоревший, покореженный фасад здания, примыкающий к бочке. Также есть пробоина от дрона в стене главного корпуса", – рассказали в канале.

Напомним, как писал OBOZ.UA, в ночь на 21 июня Крым также находился под массированной атакой. Силы обороны нанесли удары по портам в Керчи и Краснодарском крае. По обе стороны от Крымского моста в местах прилетов вспыхнули пожары на нефтебазах и других объектах, связанных, в частности, с логистикой оккупантов на полуострове.

После атаки на выезд из Крыма у Крымского моста сформировались километровые очереди.

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