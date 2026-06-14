Дроны атаковали химзавод в российском Новомосковске: на предприятии вспыхнул пожар. Видео

В Тульской области РФ с ночи 14 июня гремели взрывы. Жители Новомосковска заявляют о многочисленных прилетах по территории расположенного в городе химического завода "АЗОТ", там вспыхнул пожар.

Видео дня

Губернатор Тульской области заявил о "падении фрагментов сбитых БпЛА на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска". Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Гул дронов и взрывы в Тульской области россияне начали слышать примерно с 3 часов ночи.

Вскоре россияне пожаловались, что под ударом оказался химический завод "АЗОТ" в Новомосковске. Они также начали сообщать о пожаре на предприятии после атаки.

Главные истории дня

Сервис NASA Firms зафиксировал пожар на территории химзавода "АЗОТ", дроны тем временем продолжали лететь на Новомосковск.

Независимое российское издание ASTRA подтверждает пожар на этом предприятии.

"В ночь с 13 на 14 июня в результате украинской атаки произошло возгорание на заводе "Азот" в Новомосковске. OSINT-аналитик ASTRA установил это по видео с пламенем и дымом, снятому со стороны городского кладбища, с расстояния около 4 км от химкомбината. Пожар на "Азоте" фиксирует также спутниковый сервис отслеживания температурных аномалий NASA Firms", – пишет издание.

Даже местные власти – во свойственной им манере – подтверждают последствия на "территории одного из предприятий"

"В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется. В правительстве региона развернута работа оперативного штаба", – написал рано утром губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"Местные жители сообщали о многочисленных прилётах по территории предприятия", – добавили в Exilenova+.

На сайте атакованного завода указано, что "Новомосковская акционерная компания "Азот" является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции".

"Предприятием выпускаются минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическая сода, хлористый кальций, концентрированная и особой чистоты азотная кислота, аргон, метанол". С 2002 года НАК "Азот" входит в состав холдинга "Еврохим", – отмечается в сообщении..

По данным Reuters, два завода "Еврохима" (Невинномысский азотный завод и Новомосковский "Азот") отправили с 2022 по 2024 год на завод имени Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области не менее 38 тысяч тонн уксусной кислоты и почти пять тысяч тонн азотной кислоты. Они, как отмечает издание, используются для производства октогена и гексогена, а те, в свою очередь, для артиллерийских снарядов.

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