СБУ поразила ключевой комплекс перевалки углеводородов на юге России: что известно о последствиях атаки на "Таманьнефтегаз"

Служба безопасности Украины поразила ключевой комплекс перевалки углеводородов на юге России "Таманьнефтегаз". Беспилотники поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке.

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Также целью атаки стали два нефтеналивных стендера терминала. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности операции

В ведомстве сообщили, что успешные удары по нефтегазовому терминалу в Краснодарском крае РФ нанесли воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами специальных операций и Главным управлением разведки.

После атаки пожары разгораются в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры "Таманьнефтегаза". Под удар также попали позиции прикрывавшей объект российской ПВО.

"Российский нефтегазовый комплекс – это источник финансирования войны против Украины. Именно нефтедоллары превращаются в ракеты, дроны и боеприпасы, которыми враг атакует наши города. Поэтому СБУ и дальше будет системно лишать российскую военную машину ресурсов для ведения войны", – сообщили в СБУ.

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Последствия атаки БПЛА

После удара по комплексу перевалки углеводородов на юге России "Таманьнефтегаз", пожары фиксируются в порту Тамань.

Портал NASA FIRMS, отслеживающий пожары в реальном времени, демонстрирует, что первый пожар возник на территории терминала сжиженных углеводородных газов компании. Второй пожар зафиксирован в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры.

Атаку также подтвердили местные власти. Поражение законной цели российские чиновники назвали "терроризм".

"Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего. Также по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь", – написал глава региона Вениамин Кондратьев.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу. Поражены химкомбинат в Тольятти, два НПЗ в Татарстане и не только.

Также на днях ВСУ ударили по военному объекту РФ в бухте Севастополя и НПЗ "Афипский".

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