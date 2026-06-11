ВСУ ударили по военному объекту РФ в бухте Севастополя и НПЗ 'Афипский'. Видео

Вечером 10 и ночью 11 июня Силам обороны Украины удалось поразить ряд важных военных целей противника на ВОТ и в России. Взрывы, в частности, раздавались в украинской АР Крым и в российском Краснодарском крае.

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Подробностями поделились пресс-службы Генерального штаба и Военно-морских сил ВС Украины. В ГШ заявили, что наши воины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны. "Дальше будет!" – анонсировали защитники.

Место производства и оснащения морских дронов в Севастополе

В ночь на четверг подразделения ВМС применили украинский ракетный комплекс "Нептун" против военного объекта Черноморского флота РФ в бухте Стрелецкая в оккупированном Севастополе.

Целью наших защитников стало место производства и оснащения морских беспилотных катеров, уточнил Генштаб.

"В результате поражения уничтожены места хранения вооружения и военной техники ЧФ РФ", – отметили представители Военно-морских сил.

Объект использовался для сборки, оснащения и подготовки надводных дронов, которые российская армия использует для выполнения задач в Черном море.

"Последовательное уничтожение военного потенциала противника лишает врага возможностей для проведения наступательных действий на море и затрудняет реализацию его планов.

Украина доказала всему миру, что способна разгромить врага на море с помощью современных асимметричных технологий, таких как морские дроны-камикадзе и дальнобойное ракетное вооружение", – добавили в ВМС.

Нефтеперерабатывающий завод "Афипский"

Военное командование подтвердило, что в Краснодарском крае Российской Федерации произошли украинские удары по очередному предприятию – НПЗ "Афипский". После прилетов там разгорелся пожар.

В Генеральном штабе добавили, что "Афипский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ. Объем его переработки оценивается в 6,25 млн тонн в год. Завод производит дизельное топливо, бензины, мазут и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения экономики и военной логистики государства-агрессора.

Склады БпЛА, пункты управления, районы сосредоточения российских оккупантов

Украинские военные совершили атаку по складу хранения беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Григоровка в оккупированном Крыму.

Поражены вражеские пункты управления в районах Давыдовского, Новознамянки, Бахмута, Селидово и Покровска на территориях Донецкой и Луганской областей.

Также был поражен пункт управления БпЛА в районе Новоандреевки на Донетчине.

В районе Довжанска на территории Луганской области подвергся обстрелу район сосредоточения подразделения беспилотных летательных аппаратов. В районе Авдеевки на Донетчине удар был по мастерской по производству и ремонту БПЛА российских захватчиков.

Как писал OBOZ.UA:

– Министерство энергетики России недавно объявило о создании "отраслевого штаба" для поддержания стабильной работы топливно-энергетического комплекса страны.

– Топливный кризис противника набирает обороны: вслед за оккупированным Крымом дефицит бензина зафиксирован в Курской, Белгородской областях, Рязани, Петербурге (РФ), а также в так называемой "ЛНР" и "ДНР". Где-то водителям дают до 50 литров, где-то не более 20 литров в одни руки, также распространяется запрет заливать бензин в канистры.

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