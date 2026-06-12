В российском Тольятти пострадал химический завод: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

12 июня силы обороны нанесли удар по российскому городу Тольятти. Под ударом оказался важный для агрессора химический завод – "Тольяттикаучук".

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На территории предприятия вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Под ударом оказался "Тольяттикаучук"

О том, что 12 июня был атакован завод "Тольяттикаучук" вСамарской области РФ, в Exilenova+ сообщили в 04:35 утра.

"Силы обороны нанесли удар ударными БПЛА по химическому заводу "Тольяттикаучук" в Самарской области. На объекте пожар", – отметили в канале, сопроводив сообщение кадрами с дымом над городом.

По заводу, по данным Exilenova+, летали дроны FP-1.

Россияне снимали на видео пролеты дронов над городом.

Судя по дыму, поднимающемуся над городом, пожар только разгорается.

"Тольяттикаучук" – нефтехимическое предприятие, производящее синтетический каучук и химические компоненты, которые используются предприятиями российского военно-промышленного комплекса. Синтетический каучук используется в производстве бронетехники и авиации.

Последний раз этот завод подвергся атаке 4 апреля этого года, а до этого – трижды в марте.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ нанесли удар по военному объекту РФ в бухте Севастополя и НПЗ "Афипский".

Также стало известно, что один российский НПЗ прекратил работу после атаки украинских дронов. Речь идет о Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который был атакован 10 июня. В результате атаки переработка была остановлена на обеих установках первичной перегонки сырой нефти: CDU-4 и CDU-5. Каждая из них имеет мощность около 10 000 метрических тонн (73 000 баррелей) в день.

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